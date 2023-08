Jovem aprendiz tem direito ao seguro desemprego? Veja quais são os direitos da categoria

O programa Jovem Aprendiz é uma iniciativa do Governo Federal que visa oferecer oportunidades de qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho para jovens entre 14 e 24 anos. Para participar do programa, o jovem precisa estar matriculado e frequentando a escola, caso não tenha concluído o ensino médio.

Uma das dúvidas mais comuns entre os jovens aprendizes é se eles têm direito ao seguro desemprego, um benefício que visa garantir uma assistência financeira temporária aos trabalhadores demitidos sem justa causa.

A seguir, confira a nossa matéria na íntegra e entenda melhor sobre os direitos desse grupo e em quais casos ele têm direito ao seguro desemprego.

Jovem aprendiz tem direito ao seguro desemprego?

De maneira geral, o jovem aprendiz não tem direito ao seguro desemprego, pois ele não é considerado um empregado comum, mas sim um contratado de aprendizagem. Isso significa que o seu contrato tem uma natureza educativa e uma duração determinada.

No entanto, existe um caso excepcional em que ele pode ter direito ao benefício: quando ocorre a falência da empresa ou o seu fechamento por qualquer outro motivo. Neste caso, o jovem aprendiz ainda precisa cumprir os requisitos necessários para recebimento, como:

Não ter renda própria ou outra fonte de renda;

Ter recebido salário por 6 meses (prazo mínimo legal);

Ter trabalhado, no mínimo, 12 meses nos últimos 18 meses ates da solicitação.

Como funciona o contrato de aprendizagem?

O contrato de aprendizagem é um contrato especial, que tem como objetivo a formação profissional do jovem. Dessa forma, o jovem pode desenvolver atividades teóricas e práticas em um ambiente de trabalho real. Para isso, precisa estar sob a orientação de uma instituição qualificada



Você também pode gostar:

O contrato de aprendizagem tem duração máxima de dois anos. Além disso, é possível rescindi-lo a qualquer momento, sem multa ou aviso prévio, por ambas as partes.

Assim, esse tipo de contrato traz muitos benefícios para o jovem aprendiz. Confira:

Oportunidade de ingressar no mercado de trabalho e garantia dos direitos trabalhistas e previdenciários;

Possibilidade de conciliar os estudos com a formação profissional;

Chance de adquirir conhecimentos teóricos e práticos relacionados à sua área de atuação;

Experiência profissional que pode facilitar a sua inserção no mercado de trabalho após o término do contrato;

Desenvolvimento de habilidades socioemocionais, como responsabilidade, comprometimento, comunicação e trabalho em equipe.

Quais são os direitos do jovem aprendiz?

Apesar de, na grande maioria dos casos, o jovem aprendiz não ter direito ao seguro desemprego, ele ainda pode garantir diversos outros benefícios. Confira todos os seus direitos trabalhistas:

Carteira de trabalho assinada;

Salário mínimo-hora;

Jornada de trabalho reduzida (máximo de 6 horas diárias);

Férias remuneradas e coincidentes com as férias escolares;

13º salário;

FGTS com alíquota reduzida;

Vale-transporte;

Aprendizagem teórica em entidade qualificada;

Acompanhamento e orientação profissional.

Esses direitos visam proteger e estimular o desenvolvimento do jovem aprendiz, que tem a oportunidade de adquirir conhecimentos e habilidades para o seu futuro profissional. Além disso, o programa Jovem Aprendiz contribui para a redução da evasão escolar, da informalidade e da vulnerabilidade social dos jovens brasileiros.

Para participar do programa, o jovem deve estar inscrito em algum curso de aprendizagem oferecido por uma entidade qualificada e se candidatar às vagas disponíveis nas empresas parceiras.

De acordo com a lei, as empresas devem reservar entre 5% e 15% das suas vagas para o programa Jovem Aprendiz. Por isso, esta é uma excelente oportunidade para quem busca o primeiro emprego e deseja se qualificar profissionalmente.