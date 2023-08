Julia Roberts quer se concentrar na vida longe dos holofotes

EUn uma das histórias mais surpreendentes do fim de semana, Júlia Roberts está considerando encerrar sua carreira de atriz de forma dramática, em favor de uma vida tranquila, longe dos holofotes.

Tendo sido uma das mulheres mais reconhecidas durante grande parte da década de 2000, Roberto é conhecida por preferir passar um tempo longe das telas com sua família, e agora ela pretende fazer isso em tempo integral.

Ela ganhou muito dinheiro ao longo de sua carreira e mora com o marido em uma casa de 8,3 milhões de dólares.

Em um relatório publicado pela Radar Online, Roberto tem pressionado o marido a se mudar para a casa em tempo integral e se aposentar dos holofotes.

Roberts quer deixar Hollywood para trás

Tendo sido uma das maiores estrelas de Hollywood, Roberto cansou-se dos holofotes e das pressões que acompanham a atuação.

Ela quer deixar Hollywood para trás e se concentrar em outra parte de sua vida, passar um tempo com a família e viajar para Manchester United partidas.

“Ela ama San Fran e parece nunca querer ir embora”, disse uma fonte ao Radar Online.

“Julia sente muito mais prazer e estímulo quando está no rancho ou passeando por São Francisco, que ainda é o lugar número um onde ela gostaria de morar, se Danny concordar.

Júlia Roberts

“É muito mais culto e agradável para ela do que ficar em sua propriedade em Malibu.”

Roberto atualmente tem três filhos com o marido depois que o casal se casou em julho de 2002, os gêmeos Hazel e Phinnaeus, de 18 anos, e Henry, de 16 anos.

“Simplesmente nunca me consumiu ser ator. É o meu sonho que se tornou realidade, mas não é o meu único sonho que se tornou realidade. A vida que construí com meu marido, a vida que construímos com nossos filhos, isso é as melhores coisas. Voltar para casa no final do dia, triunfantemente para eles”, Roberto disse à CBS no domingo de manhã.