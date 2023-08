Julianna Pena critica ‘CHEATara’ Mayra Bueno Silva por falha no teste de drogas: ‘Fazendo jus ao seu apelido’

Julianna Pena não perdeu tempo desabafando sobre Mayra Bueno Silva depois que a brasileira confessou ter sido reprovada em um teste de drogas em relação à recente vitória por finalização sobre Holly Holm.

Embora todos os detalhes sobre o teste antidoping positivo não sejam revelados até a reunião de quinta-feira da Comissão Atlética de Nevada (NAC), Silva já foi temporariamente suspenso e provavelmente enfrentará algum tipo de punição como resultado. Foi logo após a vitória sobre Holm que Silva mirou em Pena e prometeu “esmagar” o ex-campeão do UFC em uma possível luta com o título vago do peso galo do UFC em jogo.

Agora que os resultados dos testes de drogas se tornaram públicos, Pena revidou e não fez rodeios quando se trata de sua opinião sobre Silva.

“CHEAT-ara, fazendo jus ao seu apelido”, escreveu Pena no Twitter, zombando do apelido “Sheetara” de Silva. “Volte a ser o arrasador de uma placa APEX, você vai.

“Você lutou contra dois caras de 41 anos este ano e teve que trapacear para conseguir. Não consegue passar em um teste de drogas? Mantenha meu nome fora da sua boca, sua idiota!

#QUARTOfazendo jus ao seu apelido.

De volta a ser um puxador de cortina de um cartão Apex, você vai. Você lutou contra dois caras de 41 anos este ano e teve que trapacear para conseguir. Não consigo passar um #teste de drogas?

Mantenha meu nome fora da sua boca, seu idiota! pic.twitter.com/EMyfJu8xbo -Julianna Peña (@VenezuelanVixen) 22 de agosto de 2023

As duas lutas mencionadas por Pena foram contra Holm e Lina Lansberg, o que estendeu a sequência geral de vitórias de Silva para quatro consecutivas desde o retorno ao peso galo.

Devido ao fracasso no teste de drogas, é possível que o NAC anule a vitória de Silva sobre Holm para sem contestação, mas até que uma punição seja imposta ou um acordo de adjudicação seja alcançado, a vitória permanece em seu registro.

Silva alegou que a falha no teste de drogas foi resultado de uma substância “consistente com o medicamento prescrito que tomo para meu TDAH”.

Inicialmente, a atuação contra Holm pareceu colocar Silva em uma posição de potencialmente desafiar Pena pelo título peso galo do UFC, que foi desocupado depois que Amanda Nunes anunciou sua aposentadoria em junho.

Agora, com uma possível suspensão iminente, é quase certo que Silva não será mais considerado para essa oportunidade. Enquanto isso, Raquel Pennington surge como a desafiante mais provável para enfrentar Pena e coroar uma nova campeã em um futuro próximo.