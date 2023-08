Julio Rodriguez engana o T-Mobile Park com captura impressionante

Rfazer um home run é um dos melhores momentos de qualquer jogador de beisebol em qualquer jogo, mas Seattle Mariners estrela Júlio Rodriguez encontrou uma maneira de torná-lo ainda melhor na noite de terça-feira.

O momento chegou no embate com o padres de san diegocom o Marinheiros agora liderando por 2 a 0.

Fernando Tatis Jr. tinha fumado uma bola no campo central, e Rodriguez correu até a parede.

Ele voltou com a luva fechada e de cabeça baixa, antes de revelar a luva aberta com a bola de beisebol dentro.

Reação dos fãs

Os espectadores nas arquibancadas foram à loucura quando perceberam o que havia acontecido, torcendo J-Rod por sua captura.

“Júlio Rodriguez enganou todo o prédio”, postou um usuário nas redes sociais.

“Júlio Rodriguez fica cheio Cheshire Cat em Fernando Tatis Jr. com esse roubo de home run, que jogada”, disse outro.

Rodriguez assinado com o Marinheiros como agente livre internacional em 2017 e estreou na MLB em 2022.

Em sua temporada de estreia, ele foi nomeado All-Star, além de ganhar o Silver Slugger Award e o prêmio de Novato do Ano da Liga Americana, e truques como esse continuarão a fazê-lo ganhar prêmios.