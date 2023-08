Justiça surpreende e libera quase R$2 BILHÕES em pagamentos atrasados do INSS; veja como receber

Milhares de cidadãos brasileiros estão aguardando o desfecho de seus processos vencidos contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para receberem os valores devidos.

Atrasos de pagamentos do INSS: Justiça libera R$ 1,6 bilhão para beneficiários

Recentemente, o Conselho da Justiça Federal (CJF) tomou uma medida significativa ao disponibilizar a quantia de R$ 1,6 bilhão, destinada a atender os segurados do INSS através dos Tribunais Regionais Federais (TRFs). Em suma, essa liberação engloba os processos cujas decisões foram desfavoráveis à autarquia e cujos montantes não ultrapassam 60 salários mínimos.

Pagamentos para mais de 100 mil brasileiros

A notícia é animadora para mais de 100 mil brasileiros, visto que cerca de 80 mil processos vencidos foram considerados na justa distribuição desses recursos. Desse modo, esses pagamentos, relativos ao mês de maio, buscam aliviar a espera dos beneficiários que têm aguardado o desfecho dessas disputas legais.

No entanto, é importante lembrar que as datas específicas de liberação dos valores podem variar de acordo com a jurisdição de cada Tribunal Regional Federal.

Requisições de Pequenos Valores (RPVs) do INSS: Quem tem direito?

As Requisições de Pequenos Valores, conhecidas como RPVs, foram estabelecidas para proporcionar uma solução ágil a brasileiros que conquistaram vitórias judiciais contra o INSS. Desde que o valor dessas vitórias não ultrapasse o limite de 60 salários mínimos, o equivalente a R$ 79.200.

Em suma, a condição primordial para o enquadramento nesse sistema é que o processo tenha sido concluído sem margem para recursos adicionais. Desse modo, no momento presente, a quantia liberada refere-se principalmente à revisão ou concessão dos seguintes benefícios:

Aposentadorias

Pensões por morte

Auxílios

BPC (Benefício de Prestação Continuada)



Verificando sua elegibilidade para pagamento

Para os cidadãos ansiosos por saber se estão entre os contemplados, existe um procedimento simples para checar a elegibilidade através da internet. Visto que basta fornecer o número do processo ou o CPF da parte vencedora da ação e, em seguida, clicar no botão de confirmação. Desse modo, os pagamentos serão destinados aos brasileiros cujas determinações judiciais foram assinadas durante o mês de maio.

Entretanto, é relevante ressaltar que, caso um beneficiário tenha direito a receber um valor que exceda o limite de 60 salários mínimos, ele será contemplado através de uma ordem de pagamento denominada Precatório. Concisamente, essa modalidade é direcionada aos indivíduos cujas ordens de pagamento foram emitidas no intervalo entre 2 de julho de 2020 e 1º de julho de 2021.

Uma importante notícia para o cidadão

Em suma, a liberação deste montante para atender os beneficiários do INSS é uma notícia positiva para muitos cidadãos que aguardam ansiosamente por esses valores devidos. Com a transparência e a facilidade proporcionadas pelas Requisições de Pequenos Valores, esse processo de pagamento visa trazer alívio financeiro àqueles que obtiveram vitórias legais. Por isso, lembre-se de conferir os detalhes específicos da sua situação e verificar se você é elegível para receber esses benefícios tão aguardados.

Sinais de possíveis golpes

Para se proteger dessas ameaças, é essencial saber reconhecer os sinais de possíveis golpes:

Golpistas podem afirmar que é necessário realizar um pagamento antecipado para desbloquear o valor atrasado. Desse modo, o INSS não exige pagamentos antecipados para liberar esses valores.

Além disso, se alguém solicitar informações confidenciais, como senhas, números de contas bancárias ou documentos de identificação, desconfie. Pois o INSS nunca solicitará essas informações por telefone, e-mail ou mensagem.

Promessas de facilitação

Em geral, golpistas podem afirmar que podem agilizar o processo de recebimento mediante o pagamento de uma taxa. Assim, o processo de liberação é realizado diretamente pelo INSS e pelos Tribunais Regionais Federais, sem a necessidade de intermediários.

Por fim, evite clicar em links enviados por e-mail, mensagem de texto ou redes sociais, especialmente se parecerem suspeitos. Visto que esses links podem levar a sites falsos que visam roubar suas informações.