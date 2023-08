Justin Gaethje responde à previsão de nocaute de Conor McGregor com desafio de contrato

Talvez a sétima vez seja o charme de Justin Gaethje na hora de lutar contra Conor McGregor.

Gaethje respondeu na terça-feira ao último tweet de McGregor sobre ele, uma previsão de uma vitória por nocaute “one shot” caso eles se encontrem no octógono.

Gaethje encolheu os ombros quando questionado sobre a advertência de McGregor após sua vitória no UFC 291 sobre Dustin Poirier, citando rejeições anteriores e o que ele alegou ser o uso de esteróides. Mas ele mudou brevemente de opinião sobre o ex-campeão de duas divisões.

Gaethje, que conquistou o título “BMF” ao nocautear Poirier com um chute na cabeça, alegou que McGregor o recusou em seis ocasiões sobre uma possível luta. Foi quando ele estava em uma missão para conquistar o ouro leve e subir na classificação do UFC, e o ex-campeão era um alvo perfeito.

Agora, McGregor está à margem, ainda um ponto de interrogação depois de aceitar treinar O lutador final 31 ao lado de Michael Chandler. Um prazo de teste de drogas chegou e acabou para McGregor participar do card do UFC 296 de final de ano (sem isenção da agência antidoping dos EUA, parceira de testes de drogas do UFC), e sua convocação de Gaethje não tranquilizou o mundo do MMA que ele pretendia. enfrentar o ex-campeão do Bellator.

O presidente do UFC, Dana White, não descartou a possibilidade de McGregor competir este ano, embora o próximo passo da estrela irlandesa seja uma incógnita.

O ex-campeão de duas divisões do UFC Henry Cejudo aconselhou Gaethje a pensar no lucro de lutar contra McGregor sobre o vencedor de uma revanche pelo título entre o campeão Islam Makhachev e o ex-campeão Charles Oliveira no UFC 294, argumentando que a recompensa de um pagamento de McGregor superaria qualquer futuro ouro.

“Justin, se eu tivesse que escolher alguma coisa, se eu queria o UFC [gold] em volta da minha cintura, ou cerca de US$ 10 milhões, adivinhe, estou indo para os US$ 10 milhões”, disse ele em seu canal no YouTube.