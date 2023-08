Justin Verlander para o técnico do Red Sox durante o jogo: “fk off Alex”

Justin Verlander ganhou as manchetes na terça-feira por causa de seu discurso… e sua linguagem.

A estrela do Houston Astros foi ouvida na transmissão dizendo “foda-se Alex” quando o técnico do Red Sox, Alex Coraaproximou-se do campo depois Verlander estava tendo problemas com seu Dispositivo PitchCom.

Não foi uma boa noite para Cora

O incidente, que estava causando um atraso no jogo enquanto a equipe solucionava o problema, aconteceu durante o segunda entrada do jogo que o Astros acabei ganhando 7 a 3.

Cora foi visto saindo para o banco de reservas para exigir uma bola automática para seu time devido à situação e foi ouvido dizendo “Você se livrou dele cinco vezes” enquanto defendia seu caso e também insinuava que não havia nenhum emitir com o capacete.

Verlander não aceitou e voltou ao seu antigo Treinador de banco de 2017 ditado “Eu não balancei isso no bastão. Vai se foder, Alex”,

Depois disso as coisas só pioraram para Cora já que mais tarde ele foi expulso do jogo por discutir com o árbitro da home plate Pat Hoberg.

A melhor partida de Verlander com Astros

Foi outra história para o Prêmio Cy Young 2022 destinatário, já que o problema no segundo turno não afetou seu desempenho pelo resto do jogo em Parque Minuto Maid como ele acabou ganhando seu 9ª vitória da temporada.

Verlander jogou um total de 96 arremessos o que resultou em seis entradas sem gols, nove eliminações (alta temporada), e apenas cinco acertos e uma caminhada permitido.

Este era o dele 253ª vitória na carreirao que o coloca empatado 45º lugar com Carlos Hubbell na MLBvitórias de todos os tempos lista.

O Astros procurarão aumentar a sua dois jogos sequência de vitórias no 3º jogo da série de 4 confrontos contra o Red Sox sobre Quinta-feira em Houston.