Kamaru Usman adverte para não contar Francis Ngannou vs. Fúria de Tyson

Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZSports. com

Estrela do UFC Kamaru Usman diz que você estaria cometendo um erro se descartasse categoricamente o amigo íntimo dele Francisco Ngannou em sua luta contra o melhor boxeador peso pesado do mundo, Fúria de Tyson … porque “The Predator” tem aquele equalizador.

Seu poder inconsciente de arrasar!

Durante uma conversa recente com Usman, perguntamos a ele sobre a luta de 28 de outubro entre Francis e Tyson… um evento que muitas pessoas disseram que Ngannou não pode vencer.

Não é assim que o ex-campeão dos meio-médios e futuro membro do Hall da Fama do UFC vê as coisas.

“Obviamente, Francis não é um boxeador em tempo integral, então não será diferente. A mecânica será um pouco diferente, mas a única coisa que Francis tem é que Deus o abençoou com poder. em qualquer lugar neste raio aqui”, disse Usman, apontando ao redor de sua cabeça.

“Não importa. Se [Francis] tocar em você, você pode não acordar. E então eu dou a ele essa chance com certeza. Mas quando se fala de uma luta de boxe prolongada de 12 rounds no papel, não acho que Francisco seja tão habilidoso ou experiente para vencer essa luta, mas Francisco tem um grande equalizador, e esse é o poder dado por Deus. Se ele te tocar, você vai dormir.”



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZSports. com

É uma reminiscência do que o próprio Ngannou nos disse recentemente quando conversamos com ele no LAX… quando ele prometeu que Fury iria toque na tela.

Ganhando ou perdendo, Kamaru acredita que a luta tem todas as características de um evento absolutamente massivo, e ele está animado!

“Se você ainda não percebeu, Francisco é abençoado com todas as provações e tribulações pelas quais passou em sua vida, ele é abençoado por ainda estar aqui de pé agora, e por ter uma luta como esta, desta magnitude , a maior luta do mundo.”