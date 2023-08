Kamaru Usman diz que está aberto para lutar contra Stephen ‘Wonderboy’ Thompson

Kamaru Usman diz que quer lutar Stephen “Wonderboy” Thompson por algum tempo… e com os dois homens precisando de um oponente, o ex-campeão dos meio-médios do UFC tem uma ideia – lutar um contra o outro!!

Claro, Wonderboy deveria lutar Michel Pereira no UFC 291 no sábado… mas a luta foi descartada depois que o lutador brasileiro perdeu peso, pesando 173 libras.

“As pessoas ficam tipo, ‘Ele é uma vadia.’ “Ele está com medo.” “Ele não quis aceitar a luta.” Por quê? Assinamos um contrato e [Pereira] disse que ia bater esse peso. Ele decidiu não fazer este peso, e [Thompson] disse a ele, ‘Ok, eu preciso que você volte e faça este peso.’ E se ele não vai tentar, por que isso [Wonderboy’s] falta? Bem, absolutamente não [his] falta. As pessoas precisam parar com isso.”

Tem muito mais… conversamos também com o futuro membro do Hall da Fama do UFC sobre seu grande amigo e companheiro de academia Justin Gaethjea incrível vitória de KO Dustin Poirier no UFC 291, com o cinturão da BMF em jogo.