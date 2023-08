Kane para o Bayern: ‘Detalhes finais’ a serem resolvidos, já que o atacante do Spurs se prepara para a Bundesliga

Reports na noite de quinta-feira afirmaram que Bayern de Munique estão prestes a fazer um dos maiores sucessos no mercado de transferências de verão.

Os 11 vezes campeões alemães devem assinar Tottenham Hotspur avançar Harry Kane em uma transferência recorde de pelo menos US$ 110 milhões. Baviera ter perseguido Kane durante a maior parte do verão e vi esporas rejeitou várias ofertas pelo jogador de 30 anos, mas negociações inovadoras nesta semana viram o Tottenham ceder — e o artilheiro do clube agora está pronto para partir em busca de troféus.

Bayern finalmente substitui Lewandowski

Embora Baviera conquistou o 11º consecutivo Bundesliga coroa em maio, após a contratação do técnico Thomas Tuchel, os bávaros lutaram de forma incomum para cruzar a linha de chegada, apesar do talento ultrajante à sua disposição. Eles apenas superaram Borussia Dortmund para vencer o campeonato nos minutos finais da última rodada, e eles estão determinados a não deixar ninguém chegar tão perto da próxima vez.

Em outra demonstração de poder financeiro, o Bayern deve quebrar o recorde de transferências alemãs em um esforço para substituir Robert Lewandowski com Kaneque estava prestes a entrar no último ano de seu contrato em Norte de Londres. Bayern vendeu o letal Lewandowski para FC Barcelona verão passado, e o atirador polonês imediatamente guiou o Blaugrana ao seu primeiro título espanhol em quatro anos.

Kane assina contrato de quatro anos

Kane Partirá Tottenham como seu maior artilheiro de todos os tempos, com 280 gols em 435 partidas. Ele também é o maior artilheiro da história do Inglaterra seleção nacional – e mesmo sem troféus em seu nome, ele construiu para si uma carreira como um dos melhores atacantes do planeta.

Para esporasSaída de Kane é chance de novo técnico Ange Postecoglou para colocar sua marca na equipe e forjar uma nova identidade com uma grande quantidade de dinheiro agora à sua disposição. Mas esse processo provavelmente levará algum tempo, enquanto Kane terá a chance de ganhar vários troféus logo de cara em Munique.