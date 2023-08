Kanye West e Bianca Censori realizaram um ato obsceno em Veneza?

Kanye West encontrou-se em uma situação bastante “reveladora” enquanto desfrutava de um passeio de barco na Itália com sua “esposa”, Censores Bianca. O rapper que virou designer de 46 anos inadvertidamente deu aos espectadores um espetáculo NSFW e tanto, quando seu traseiro se tornou o centro das atenções dos turistas em navios próximos.

Nos pitorescos canais de Veneza, West e seu funcionário que virou musa, Censori, de 28 anos, pareciam envolvidos em seu próprio mundo de afeto enquanto viajavam de táxi fluvial em uma tarde ensolarada de domingo.

Acompanhado por um motorista e uma amiga não identificada, o casal parecia à vontade durante o passeio. West, todo vestido de preto, ocupava uma área elevada e visivelmente exposta do barco, e sua escolha de traje deixava espaço para especulações.

Ostentando uma cobertura facial abrangente, o artista vencedor do Grammy manteve um ar de anonimato enquanto se engajava na aventura. Enquanto isso, Censori, o arquiteto por trás de Yeezy, apareceu em algumas fotos situadas perto de West, fazendo-lhe companhia.

Eles passearam pelas ruas de Veneza

Quando o barco atracou, Censores Demorou um momento para ajustar seu casaco de couro cinza antes de desembarcar. De mãos dadas, a dupla aparentemente pouco convencional passeava pelas ruas da cidade ao lado de seu enigmático companheiro, vestido com trajes pretos combinando, incluindo óculos escuros.

Durante a jornada, os três caminharam juntos pelas ruas da cidade. O casal que chama a atenção, que se submeteu a uma cerimónia de “casamento” em Janeiro que carece de legitimidade, monopolizou as manchetes ao longo de Agosto com as suas ousadas demonstrações públicas de afecto e escolhas excêntricas de vestuário.

A inclinação de West de ficar descalço e a decisão de Censori de evitar o sutiã têm sido pontos de discussão frequentes. Mais recentemente, a dupla foi vista tomando sol em Florença, onde se bronzeou em uma cabana perto de uma piscina.

Kanye, que roubou a cena, ficou sem camisa na parte de trás de uma área de estar coberta, enquanto Censori, de biquíni, descansava em uma toalha próxima. Sua escolha de traje, um top de sutiã nude e uma calça combinando, ecoou seu estilo recente.

Tendo “casado” apenas dois meses depois de finalizar seu divórcio de Kim Kardashiansua esposa há seis anos, o relacionamento de West com Censori criou um rebuliço, coincidindo com o clamor público por seus perturbadores comentários anti-semitas.