Kanye West se junta a Travis Scott no palco, primeira apresentação desde discurso anti-semita

Kanye West acaba de fazer seu retorno oficial aos palcos, tudo graças a Travis Scott que como Ye, está muito familiarizado com as massas que se voltam contra ele.

A multidão explodiu quando Ye subiu ao palco, cantando “Praise God” – uma música com Travis de seu álbum “Donda”. Claramente um pouco enferrujado, Ye perdeu a maior parte de suas letras, mas foi salvo pela faixa de apoio. Ele também cantou a favorita do público “Can’t Tell Me Nothing”.