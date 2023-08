Kareem Hunt se encontrará com os Colts depois de visitar o Saints

Tele Santos de Nova Orleans estão explorando suas opções seguindo Alvin Kamara suspensão. Fontes internas, incluindo Dianna Russini da ESPN, revelam que os Saints voltaram sua atenção para Kareem Hunt como possível reforço.

Kareem Hunt, 28, teve um mandato ilustre com o Cleveland Browns, mostrando suas habilidades nas últimas quatro temporadas. No ano passado, Hunt fez contribuições notáveis ​​ao correr 468 jardas, alcançando três touchdowns com 123 tentativas e registrando 35 recepções para 210 jardas adicionais e um touchdown.

Hunt formou uma boa parceria com Chubb no backfield dos Browns

Enquanto os Santos estão sem Kamara devido a suspensão, a incorporação de Hunt pode fornecer um apoio crucial para Jamaal Williams e o promissor Kendre Miller. A parceria dinâmica da Hunt com Nick Chubb em Cleveland exibiu suas capacidades em um papel coadjuvante e pode repetir esse sucesso com o Saints, oferecendo mais profundidade após o retorno de Kamara.

Kamara deve retornar na semana 4 contra o Tampa Bay

Em relação à suspensão de Kamara, o incidente do Pro Bowl em Las Vegas levou a esta decisão. A confissão de Kamara ao comissário da NFL Roger Goodell reconheceu seu lapso de julgamento, expressando arrependimento por suas ações. Felizmente para o Saints, a volta de Kamara está prevista para o confronto da semana 4 contra o Tampa Bay Buccaneers.

No entanto, o movimento dos Saints em Hunt não é imutável. O burburinho na liga sugere que Hunt pode estar indo para Indianápolis para enfrentar o Coltsdado o seu cenário atual com a estrela do running back Jonathas Taylor. Com as negociações de contrato entre Taylor e os Colts chegando a um impasse, Hunt pode ser uma aquisição estratégica, pronta para intervir se a associação de Taylor com a equipe se deteriorar.

Jonathan Taylor está no meio de uma pausa para negociações contratuais

Perspectiva Fantasia

Onde quer que Hunt chegue, os gerentes de fantasia devem prestar atenção. Em Nova Orleans, Hunt provavelmente juntaria forças com Williams na ausência de Kamara, tornando-o mais um comitê no backfield do Saints. Porém, a estratégia do Santos após camaraO retorno de continua especulativo. Em contraste, a estratégia dos Colts dependerá em grande parte dos próximos movimentos de Taylor. Se Taylor permanece indisponível, Caçar poderia subir para RB1 na lista dos Colts. Mas se Taylor estiver em campo, Hunt pode se encontrar em uma capacidade limitada. As próximas semanas certamente revelarão mais sobre o futuro e o potencial de fantasia de Hunt.