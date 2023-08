Karely Ruiz, estrela do OnlyFans, revela sua nova namorada: Quem é ela?

Finfluenciador amous e OnlyFans modelo Karely Ruiz revelou a seus fãs que ela tem uma nova namorada.

Através de sua conta oficial no Instagram, a popular jovem mexicana revelou a identidade dessa garota. Deve-se notar que isso ocorre dias depois quase ela mesma revelou que já estava pensando em seu casamento.

Isso aconteceu depois que a jovem postou uma imagem no Instagram com a legenda “Posso me casar agora?”, Que imediatamente fez seus milhões de seguidores se perguntarem quem era a garota ou o garoto sortudo que conquistou seu coração.

Gracie Bon a nova namorada de Karely Ruiz

Com sua postagem no Instagram, quase compartilhou que o nome de sua nova namorada é Gracie Bon. Ela é uma conhecida apresentadora do Panamá, que tem se destacado apresentando a previsão do tempo. A modelo de 25 anos tem milhões de seguidores nas redes sociais.

Além disso, gracie tem se destacado por ser considerada uma modelo curvilínea. Mas isso só a tornou mais bem-sucedida, o que pode aumentar ainda mais devido à sua recente união com Karely Ruiz.

Karely Ruiz e seu sucesso em compartilhar fotos sexuais

A natural de Monterrey, Nuevo Leon, de 22 anos, começou a compartilhar suas fotos em blogs aos 16 anos. Depois apareceu no Facebook e depois se tornou uma celebridade no Instagram, até que sua consolidação como modelo erótica veio com sua chegada ao o OnlyFans plataforma.

O preço para subscrever Karlie Ruizo conteúdo altamente erótico de OnlyFans custa 16 dólares por mês.

“Agora já tenho duas casas e um apartamento. O melhor conselho que posso dar a todos vocês é: ‘dê o seu melhor’. Nem mais, nem menos. E aguente isso”, disse. ruiz disse.