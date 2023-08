Katy Perry e Orlando Bloom sendo levados a julgamento pela mansão de 15 milhões de dólares que compraram

An homem de 83 anos decidiu levar estrela pop Katy Perry e ator Orlando Bloom ao tribunal porque ele acha que eles compraram sua mansão de 15 milhões de dólares enquanto ele não estava em seu juízo perfeito.

De acordo com RadarOnline.com, a casa de Santa Barbara foi vendida para o casal de celebridades quando Carl Wescott não havia recebido alta do hospital há muito tempo após uma cirurgia nas costas de seis horas alguns dias antes.

O caso está em andamento há três anos desde a venda ocorrida em julho de 2020, mas deve finalmente chegar ao tribunal.

Westcott estava tomando muitos analgésicos após a cirurgia e ele afirma que não percebeu o que estava fazendo. Mais tarde, ele rescindiu o contrato da casa.

Um caso de três anos

Ele sofre da doença de Huntingdon e Perada e FlorescerOs agentes da empresa ameaçaram processá-lo se ele não procedesse com a venda de sua propriedade.

Westcott solicitou que o contrato fosse declarado nulo ou anulável com base em que “ele não tinha capacidade mental para entender a natureza e as prováveis ​​consequências”, observando que nunca listou a propriedade ou falou com um corretor sobre listar sua casa de oito quartos e 11 banheiros .

“Na alta do hospital, Sr. Westcott foi prescrito pelo menos dois opiáceos em forma de pílula que ele deveria continuar tomando para dor, que ele tomava como prescrito várias vezes ao dia”, de acordo com a denúncia relatada pela primeira vez pelo Daily Mail.

“A combinação de sua idade, fragilidade de sua condição nas costas e cirurgia recente, e os opiáceos que ele tomava várias vezes ao dia deixaram o Sr. Westcott mentalmente doente.”