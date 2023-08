Kayla Harrison estava convencida de que a luta de Cris Cyborg aconteceria, mas agora ela está ‘chegando a um acordo’ e pode não competir em 2023

Kayla Harrison realmente quer lutar.

Infelizmente, a bicampeã do PFL, que sofreu sua primeira derrota profissional na decisão de cinco rounds para Larissa Pacheco em novembro passado, começou a ficar sem tempo se espera competir antes do final do ano. Do jeito que está, o PFL está prestes a começar os playoffs de 2023 em agosto, com apenas mais um cartão restante para as finais, que provavelmente ocorrerão em novembro, e Harrison ainda aguarda notícias sobre se ela pode ou não conseguir uma vaga para aquele evento de fim de ano.

“Meu timing no MMA é muito brutal, não vou mentir”, disse Harrison ao MMA Fighting. “Estou meio que preso neste limbo estranho, eu argumentaria sem culpa minha. Quero dizer, eu perdi, então é isso, mas sim, estou deixando [my manager] Todos [Abdelaziz] fazer o que eu pago para ele fazer e eu pago a ele um bom dinheiro, então deixo que ele cuide de tudo isso. Eu apenas treino e fico pronto.

“Infelizmente, esta é uma grande oportunidade para eu aprender a ser paciente. Não sou uma pessoa extremamente paciente, então isso me ensinou. Isso realmente me forçou a perceber que não estou no controle. Não cabe a mim. Se eu pudesse lutar, eu lutaria. Se eu pudesse lutar amanhã, lutaria amanhã. Mas não estou no controle e tenho que ser paciente e ficar pronto. Espero que tudo funcione a meu favor. Tenho fé que vai. Eu só tenho que continuar fazendo a minha parte.”

Parecia momentaneamente que Harrison poderia finalmente ter a chance de enfrentar Cris Cyborg – uma luta que ela vem perseguindo há vários anos – quando o brasileiro atingiu a agência gratuita nos últimos meses. No final, Cyborg fechou um novo contrato com o Bellator MMA, que por enquanto anulou qualquer chance de Harrison conseguir enfrentá-la antes do fim de 2023.

Embora haja rumores de que talvez o PFL possa fazer parceria com o Bellator enquanto a promoção de propriedade da Paramount procura um comprador, Cyborg permanece fora de alcance por enquanto e Harrison não pode fazer uma pausa.

Dito isso, Harrison promete que não há má vontade em relação ao PFL em relação à situação, mesmo com duas lutas restantes em seu contrato atual com a organização.

“Não há absolutamente nenhuma raiva contra o PFL”, disse Harrison. “Não há raiva do PFL por nada do que aconteceu. Quero dizer, acho que estou um pouco desanimado e triste, acho que por um pouco do tratamento, uma vez que perdi. Eu sinto que as coisas mudaram. As coisas realmente não mudaram para mim, mas mudaram para eles e tenho que aceitar isso. Eles são uma promoção e seu trabalho é ganhar dinheiro.

“Não há amigos neste negócio. É um negócio. Mas não há frustração com eles. Há frustração com a minha situação.”

De acordo com Harrison, ela estava convencida de que a luta com Cyborg aconteceria este ano, mas então a campeã dos penas do Bellator optou por ficar em sua casa atual em vez de assinar em outro lugar. Logo após a decisão, a bicampeã olímpica no judô fez comentários sobre a luta do Cyborg que deram a impressão de que ela estava chateada com o PFL sobre a situação.

“Depois que essa pessoa voltou a assinar com o Bellator, no dia seguinte me falaram até aquele dia que ia acontecer, ia acontecer, ia acontecer e depois descobri na mídia que não Isso não acontece”, disse Harrison. “Fui entrevistado no dia seguinte e disse ‘sim, claro, ainda tenho esperança de que a luta aconteça e o Bellator tenha meu número’ ou algo assim e isso foi realmente mal interpretado, onde as pessoas sentiram que eu não era o time PFL e isso é apenas não é o caso.

“Eu sou apenas um lutador. Eu sou um lutador em primeiro lugar. Eu quero lutar as grandes lutas. Eu quero lutar. Mas só tenho amor pelo PFL. Estou tão orgulhoso de tudo o que eles realizaram e tudo o que estão fazendo. Tenho orgulho de ter feito parte disso e não posso fazer as pessoas brigarem comigo. Não posso fazer as pessoas acreditarem que o que digo é o que quero dizer. Vou continuar sendo eu e continuar sendo autêntico e isso é tudo que posso fazer.”

Infelizmente, com a luta Cyborg fora da mesa e Pacheco preso na temporada 2023 do PFL, Harrison começou a acreditar que 2023 pode ir e vir sem que ela compita uma única vez.

“Cheguei a um acordo com a realidade de que não posso lutar este ano”, disse Harrison. “É uma pílula difícil de engolir. Não é como se eu tivesse 18 anos e estivesse saindo de uma lesão no LCA. Tenho 33 anos, competi toda a minha vida desde os 12 anos. Tenho treinado em tempo integral. A única coisa que você não pode comprar na vida é o tempo. Este é um momento que nunca mais voltarei e sinto que estou no auge da minha carreira, mas provavelmente prestes a começar a descida.

“Você não pode lutar contra o tempo do pai. Ele não espera por ninguém. Todos atingem aquele ponto em que não recuperam o mesmo. Eles não têm o mesmo estalo. Eles não têm a mesma explosão. Isso é algo que também não posso controlar e é uma pílula difícil de engolir, mas estou sendo paciente. Eu estou permanecendo fiel. Acredito que tudo acontece por uma razão e quando chegar a minha vez de lutar de novo, lutarei de novo.”

Harrison entende que as opções provavelmente são limitadas para uma possível oposição, e é por isso que ela admite que está presa no purgatório agora.

Ela ainda tem esperança de que o PFL decida contratá-la no cartão de fim de ano e é por isso que Harrison está pronto para o caso, embora nada tenha sido oferecido neste momento.

“É uma época muito estranha no MMA e é meio que uma hora idiota para ser Kayla Harrison”, disse Harrison. “É lamentável. Obviamente, espero que tudo funcione a meu favor. Não sei exatamente o que está acontecendo. Quanto mais eu penso sobre isso e meio que mergulho nisso, mais ansiedade e estresse eu sinto. Eu sou como o que quer que vá acontecer, vai acontecer. Controle o controlável. Mantenha os pés no chão, mantenha o foco. É um momento interessante. Eu não sei o que vai acontecer. É uma merda.

“Eu disse isso em uma entrevista outro dia, eu realmente precisava da segunda medalha de ouro? Eu deveria ter vindo para o MMA aos 22 anos e só foder, mas está tudo bem. Tudo acontece por uma razão. Está bem. Aconteça o que acontecer, acontece e eu ainda estou aqui. Eu ainda estou disposto a lutar. Estou dedicado a isso e estou totalmente envolvido nisso. Isso é o que eu amo fazer. Isto é o que eu nasci para fazer. O que for preciso para continuar a alcançar meus objetivos, me esforçar, ser a melhor versão possível de mim mesmo, estou disposto a fazer.”