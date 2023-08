Keith Lee apresenta a luta do Sr. Fera no card de Elon Musk x Mark Zuckerberg

Keith Lee espera lutar contra o colega influenciador Mr. Beast na eliminatória do card de luta entre Elon Musk e Mark Zuckerberg.

Embora a batalha entre os titãs da mídia social pareça estar em jogo, Lee apresentou na quarta-feira a ideia de lutar contra o Sr. Fera em sua conta oficial do Tik Tok, que possui 13,6 milhões de seguidores.

“Faz muito tempo que não penso em lutar e não quero desrespeitá-lo, só acho que seria uma luta legal e divertida”, disse Lee.

Fera fez o mundo da mídia social vibrar quando postou uma foto usando luvas de boxe ao lado de Logan Paul, que atualmente está treinando para uma luta rancorosa com Dillon Danis em 14 de outubro.

“Treinando para a eliminatória”, escreveu Beast, também conhecido como Jimmy Donaldson.

Lee lutou no MMA até 135 libras. Ele disse que agora pesa cerca de 185 libras. Essa é a vida de um influenciador alimentar.

“Mas estou sólido”, disse ele com um sorriso.

Beast, que possui 178 milhões de assinantes em seu canal incrivelmente popular no YouTube, foi estimado por Lee em cerca de 190 quilos, uma lacuna que ele disse que poderia ser facilmente negociada.

“Sei que Jimmy e eu compartilhamos muitos dos mesmos sentimentos, então uma parte de nossos lucros pode ir para instituições de caridade”, disse Lee.

A foto que o Sr. Beast postou foi um pivô de sua postura anterior em lutas de boxe com influenciadores. Em 2021, Donaldson disse a Colin e Samir que, embora intrigante, estava ocupado demais para se comprometer com uma luta de boxe. Ele disse no ano passado que precisaria de seis meses para se preparar.

O Sr. Fera está pronto para saltar para o círculo quadrado? Lee espera descobrir.