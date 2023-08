Kelly Stafford revela: Como Matthew Stafford está enfrentando desafios com o jovem time dos Rams

Squarterback moderado Matheus Stafford encontrou-se enfrentando um obstáculo inesperado: estabelecer uma conexão com seu companheiros de equipe mais jovens dentro do Rams de Los Angeles vestiário. A dinâmica mudou consideravelmente desde a entrada de Stafford na liga em 2009, e esta transformação é especialmente evidente na forma como os jogadores interagir e se envolver uns com os outros.

Durante um episódio recente de seu popular podcast, “Manhã seguinte,” Kelly Stafforda esposa do homem de 35 anos Carneiros quarterback, esclarece esse aspecto intrigante da jornada de Stafford. Ela compartilhou como seu marido, um veterano de 15 anos na liga, tem lutado com o desafio de formar laços significativos com seus colegas mais jovens, muitos dos quais parecem absortos em seus dispositivos móveis.

Refletindo sobre a dinâmica em mudança, Kelly Stafford começou, “É bastante notável. A gestão de Matthew na liga se estende por mais de uma década e ele notou uma mudança significativa na atmosfera do vestiário. Com uma safra de novatos na equipe este ano, há uma juventude distinta.”

Ela continuou, “Antigamente, após o treino, os jogadores participavam de jogos de cartas, conversas interativas ou partidas amigáveis ​​de pingue-pongue. Havia um sentimento palpável de camaradagem. Hoje em dia o cenário é diferente. Depois dos treinos e das reuniões, principalmente durante o campo de treinamento, todos parecem gravitar em torno de seus telefones, imersos em seus mundos digitais..”

A abordagem inovadora de Matthew Stafford para formação de equipes

Reconhecendo a complexidade da situação, Staffordque está iniciando sua terceiro ano com os Rams, tomou medidas proativas para colmatar o fosso geracional. Ele contou com o apoio do pessoal do Rams para criar um guia personalizado apresentando insights sobre os jogadores mais jovens.

Kelly Stafford transmitiu a perspectiva de seu marido, compartilhando: “Matthew mencionou que os jogadores mais jovens se dirigem a ele com formalidades como ‘senhor’. Ele é rápido em apontar: ‘Somos iguais neste campo, fazemos parte da mesma liga. Quero conhecer você pessoalmente. No entanto, forjar conexões provou ser um desafio. Na verdade, ele compilou um livro completo com fotos na cabeça e nomes de cada companheiro de equipe. Aprender seus nomes se tornou uma prioridade para ele.”

Ela acrescentou que O senso de responsabilidade de Stafford como um jogador experiente e líder da equipe contribui para o seu compromisso em estabelecer essas conexões. “Dada a sua experiência e papel de liderança, Matthew sente mais profundamente o peso deste desafio. Ele está determinado a liderar com eficácia, mas é difícil quando o relacionamento é limitado.“

Em meio a esse cenário, o Carneiros estão ansiosos para recapturar a magia de seu triunfo Super Bowl de 2021 jornada, com o objetivo de se recuperar de uma decepcionante Registro 5-12 na temporada anterior. A jornada de Stafford enfrentou um revés na forma de uma contusão na medula espinhal, que o deixou de lado na última parte do Temporada 2022.

Kelly Staffordque tem sido um fervoroso defensor do Carneiros durante todo o mandato do marido, também compartilhou insights sobre sua jornada pessoal. O casal, junto com suas quatro filhas pequenas, mudou-se para Los Angeles em 2021, quando Matheus Stafford foi negociado do Leões de Detroit para o Carneiros.

Enquanto o Temporada 2023 abordagens, os Rams estão se preparando para enfrentar o Seattle Seahawks na estrada para a abertura da temporada em Domingo, 10 de setembro. A questão que permanece, no entanto, é se Matheus Stafford não só vencerá os desafios em campo, mas também conseguirá formar as conexões que unirão um vestiário diversificado.