Kelvin Gastelum fora da luta com Shavkat Rakhmonov em setembro

Kelvin Gastelum está fora da luta contra Shavkat Rakhmonov.

Gastelum estava escalado para enfrentar Rakhmonov no co-evento principal do próximo card do Fight Night, que aconteceria em Las Vegas em 16 de setembro. Na terça-feira, Gastelum postou nas redes sociais notificando os fãs de que uma lesão o obrigou a sair da luta, dizendo que espera que o confronto seja remarcado para o final deste ano.

Últimas notícias Infelizmente me machuquei e minha luta com Shavkat Rakhmonov foi desligada/atrasada Vídeo completo no meu canal do YouTube. pic.twitter.com/NXxvHjU54U

“Infeliz notícia, minha luta com Shavkat Rakhmonov acabou. Recebi um cotovelo que resultou em uma fratura exposta e alguns ossos fraturados. Tenho que me desculpar com todos que estavam empolgados com essa luta. Peço desculpas a todos. Peço desculpas a Shavkat Rakhmonov e sua equipe. Eu me sinto mal. Eu me sinto muito mal sobre este infeliz incidente.

“Eu voltarei. Ainda vou continuar treinando. Ainda posso fazer meu treino de força e condicionamento, movimento, ainda posso fazer muito do meu treino… Pedi para passar para novembro. Espero que eles me concedam esse desejo. Será no dia 11 de novembro no Madison Square Garden. É difícil ser fã de Kelvin Gastelum às vezes, eu sei. Passamos por altos e baixos juntos, mas prometo que estamos lutando para voltar ao cavalo e voltar a essa sequência de vitórias e continuar.”