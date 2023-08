Kendre Miller passará por ressonância magnética para determinar a extensão da lesão no joelho

Santos de Nova Orleans O running back calouro Kendre Miller sofreu uma entorse no joelho na Santos de Nova Orleans abertura da pré-temporada contra companheiro NFL lado Kansas City Chiefs.

A gravidade desse revés levou a equipe a reconhecer oficialmente a situação, e foi decidido que Moleiro passará por uma ressonância magnética para avaliar com precisão a extensão dos danos.

Depois do jogo, santos treinador principal Dennis Allen se envolveu com a imprensa para lançar luz sobre os detalhes do incidente de lesão.

Moleiroque era um candidato altamente promissor selecionado na Texas Christian University durante a terceira rodada do Draft da NFL de 2023, viu-se lidando com a já mencionada entorse no joelho enquanto participava ativamente do jogo.

Ao longo do jogo, Moleiroas contribuições de foram limitadas a apenas quatro carregamentos, o que rendeu um ganho bastante modesto de cinco jardas, juntamente com uma recepção mínima de uma jarda.

Vale a pena notar que esta lesão gerou preocupações, principalmente porque Allen insinuou a possibilidade de que poderia envolver o mesmo joelho que Moleiro vinha se reabilitando diligentemente durante o programa de treinamento da equipe fora da temporada.

O momento dessa lesão é de notável importância, principalmente devido à suspensão de sua estrela running back, Alvin Kamaraque deve perder os três primeiros jogos da próxima temporada regular.

Isso elevou a importância da profundidade dentro do santos‘ lista de running back, tornando a disponibilidade de alternativas confiáveis ​​nesta posição uma consideração essencial.

O próximo procedimento de ressonância magnética está definido para desempenhar um papel fundamental em lançar luz sobre a gravidade da Moleiroentorse de joelho, influenciando significativamente as decisões estratégicas que a equipe precisará tomar ao traçar seu caminho a seguir.