Kenia Os vai de conquistador a Vinicius a deslumbrar no MTV MIAW 2023 Awards

Kenia Os ainda está nas manchetes. Depois de recentemente ligada a Vinícius, do Real Madrid, a cantora mexicana continua conquistando por onde passa.

A cantora mazatleca conquistou vários prémios, assim como os aplausos do público, no Prêmios MTV MIAW 2023.

Ela cantou os singles ‘Bad Decisions’ e ‘The Invitation’.

O vestido que escolheu para a ocasião foi verde, que completou com luvas pretas e botas pretas abaixo do joelho.

Por sua atuação, Quênia preparou uma exibição espetacular. Ela saiu em uma esfera inflável e foi cercada por dançarinos.

Enquanto isso, no tapete vermelho ela fez sua entrada com um vestido longo estofado com flores que era predominantemente rosa.

Quanto aos prêmios, ela levou para casa honras nas categorias ‘Viral Anthem’ e ‘MIAW Artist’.

Quando Kimberly Loaiza foi apresentado como o vencedor do ‘Artista + Chingn’, os fãs que estavam no local vaiaram a decisão, pois queriam que fosse para Kenia Os.

Isso deixou claro que, para o público, o cantor de Sinaloa foi o verdadeiro vencedor.

Outros vencedores notáveis

Shakira e Karol G. foram reconhecidos por sua colaboração musical ‘TQG’ na categoria ‘Hit galáctico do ano’.

Wendy Guevaramembro de Las Perdidas e La Casa de los Famosos, ganhou ‘Ícone MIAW’.

Chinguamiga varreu a categoria ‘Comedy Boss’, e Blackpink ganhou ‘K-Pop Dominance’.