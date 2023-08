Kenny Florian: Derrick Lewis assinar com o PFL ‘seria enorme’ para configurar uma possível revanche contra Francis Ngannou

Com Derrick Lewis fazendo um dos maiores anúncios de agência livre de todos os tempos após sua finalização de 33 segundos sobre Marcos Rogério de Lima no UFC 291, o comentarista colorido do PFL e ex-lutador do UFC Kenny Florian adoraria ver Lewis no PFL SmartCage.

Com toda a probabilidade, isso configuraria uma revanche entre Lewis e o grande agente livre do PFL, Francis Ngannou.

Lewis disse que gostaria de voltar ao UFC sob um novo acordo, mas não há dúvida de que o estoque de “The Black Beast” é bastante alto. Entre seu estilo de finalização e sua personalidade amiga dos fãs, Florian acredita que Lewis é um ótimo complemento para a lista.

“Derrick Lewis é um dos caras mais simpáticos do UFC”, disse Florian no Que manhã enquanto promove o evento PFL Playoffs de sexta-feira. “Foi ótimo vê-lo vencer por nocaute na última luta de seu contrato no UFC, coisa que eu também não sabia. Mas sim, acho que muito disso pegou muita gente de surpresa, mas é assim que você faz, e às vezes, quando você está perdendo, tende a fazer com que as pessoas não soltem as mãos e sejam um um pouco mais conservador — ‘Eu só quero vencer, custe o que custar, eu só quero vencer aqui.’

“Mas não, ele realmente foi atrás, foi para aquela joelhada voadora, que acertou lindamente, e ter alguém como Derrick Lewis no PFL seria enorme. [It’s] um ótimo momento para ser um fã de artes marciais mistas. Também é um ótimo momento para ser um lutador profissional de artes marciais mistas, porque você tem mais opções, e acho que a qualquer momento você pode aumentar seu valor assim, acho que é enorme. Derrick Lewis, grande personalidade, lutador emocionante de se ver, ele vem para lutar o tempo todo, e isso pode ser uma contratação interessante para o PFL, com certeza.”

Espera-se que Ngannou faça sua estreia promocional no primeiro trimestre de 2024, após sua luta de boxe em outubro com Tyson Fury. O ex-campeão dos pesos pesados ​​do UFC não pediu apenas coisas para ajudar seu futuro a longo prazo, mas também seus futuros adversários do PFL. Ngannou revelou em A Hora do MMA Após sua assinatura com a promoção, ele negociou uma bolsa mínima de $ 2 milhões para seus colegas promocionais.

Lewis venceu por decisão Ngannou no UFC 226 em julho de 2018 em uma luta que muitos dizem ser uma das piores da história do MMA que, considerando a capacidade de finalização de ambos os lutadores, chocou quem assistiu. Se a dupla pudesse de alguma forma se encontrar novamente no PFL, Florian acredita que quase não há chance de um raio cair duas vezes.

“Apenas pela maneira como esses caras lutam e também por saberem muito bem o que aconteceu naquela primeira luta, acho que um desses caras teria que ser nocauteado. [this time]”, disse Floriano. “Eu sei que disse isso da primeira vez, mas sim, acho que foi uma espécie de luta de unicórnios. Muito, muito incomum.