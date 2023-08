Kepa é confirmado como novo goleiro do Real Madrid

Real Madrid já tem um novo goleiro. Kepa Arrizabalaga tornou-se jogador do Los Blancos e chegará emprestado à capital espanhola de Chelsea sem nenhuma opção de compra no final da temporada.

O basco substituirá os lesionados Thibaut Courtois como goleiro titular, com o belga afastado por um longo período.

Na terça-feira, 15 de agosto, às 13:30 CEST na Ciudad Real Madrid, Kepa será apresentado como um novo Real Madrid jogador. Depois, ele participará de uma coletiva de imprensa com a mídia.

Aos 28 anos, Kepa desembarca na capital espanhola depois de um grande ano em Londres, onde conseguiu recuperar a posição perdida de titular e viveu uma de suas melhores temporadas. Ele jogou um total de 39 jogos e foi um dos Chelseamelhores jogadores. Ele também se tornou titular da seleção espanhola.

No entanto, a chegada de Roberto Sanchez por uma taxa de 25 milhões de euros abriu a porta de saída para o antigo Atlético Cub guarda-redes, que parecia prestes a juntar-se Bayern de Munique. A aparência de Real Madrid no último minuto causado Kepa a si mesmo para romper o acordo com a equipe alemã para retornar à Espanha.

O goleiro mais caro da história

Depois Courtois‘ lesão dolorosa, Real Madrid olhou para bonomas a possibilidade de emprestar um goleiro do KepaA qualidade acabou desequilibrando a balança, pois era uma operação muito mais econômica e estrategicamente mais favorável para o futuro da Real Madridgoleiro.

Kepaque tem a honra de ser o guarda-redes mais caro da história depois dos 80 milhões de euros que Chelsea pago Atlético para ele, chega a Real Madrid com a complicadíssima tarefa de substituir o homem considerado por muitos o melhor goleiro do mundo. Ele tem, no entanto, uma vantagem agora com Courtois‘ ferida.