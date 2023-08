Kepa freia sua transferência para o Bayern de Munique e favorece um empréstimo ao Real Madrid

Thibaut Courtois‘ lesão causou um terremoto no mercado de goleiro na manhã de quinta-feira. Vários negócios que pareciam bem encaminhados ou praticamente fechados foram paralisados, aguardando as decisões que Real Madrid teve que fazer para substituir seu goleiro. Um deles era Kepa Arrizabalagao Chelsea goleiro cujo contrato de empréstimo Bayern de Munique estava praticamente fechado na época.

Porque Kepa interrompeu sua transferência para a equipe bávara e neste momento caminha para um empréstimo sem cláusula de compra obrigatória, mas para Real Madrid. Agora, é mais provável que ele volte para a Espanha do que para a Alemanha.

No Real Madriddesde quinta-feira, os movimentos têm sido constantes e houve um primeiro contacto com Kepa naquela mesma tarde. Essas abordagens primeiro fizeram o goleiro hesitar e depois frearam sua jogada para Baviera.

Kepapartida de Chelsea tem a ver com a chegada de Roberto Sanchez e a intenção do clube em dar destaque à nova contratação de Brighton à frente do guarda-redes basco.

Thomas Tuchel tinha chamado Kepa para convencê-lo, mas Courtois‘ lesão mudou os planos.

Bono, a primeira escolha

O Sevilha guarda-redes era o melhor colocado para substituir Courtois, mas surgiram problemas. O fato de perder Bono por um mês para a Copa Africana de Nações esfriou o interesse pela capital.

Apesar do desejo do goleiro marroquino, o fato de Real Madrid teve uma oportunidade de mercado tão vantajosa como a de adquirir Kepa por empréstimo sem cláusula de compra compulsória descarrilou bono‘s planos, para os quais Los Blancos teriam que fazer um desembolso significativo.