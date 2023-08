Kevin Costner diz que esposa afastada comete ‘jihad implacável’ no divórcio

Costner está no tribunal agora, junto com Christine, brigando sobre quanto de pensão alimentícia ele deve pagar a ela.

TMZ. com

A pepita mais interessante dos documentos … Kevin diz que Christine enganou em termos de quanto dinheiro ela tem, referindo-se a US $ 20.000 “que seu namorado lhe deu recentemente”. Os médicos não identificam o namorado, mas fontes familiarizadas com o caso dizem que Kevin acredita que o homem é Josh Connorum dos bons amigos de Kevin que recentemente fez uma viagem ao Havaí com Christine.