Kevin Costner enfrenta aumento de pensão alimentícia enquanto a ex-esposa Christine exige continuidade do estilo de vida

Cristina Costnera proposta de aumentar a pensão alimentícia de Kevin Costner gerou uma disputa legal, conforme detalhado em novos documentos judiciais. Num prelúdio para uma próxima sessão judicial, Christine, 49 anos, está pressionando por um aumento mensal de pensão alimentícia, buscando US$ 175.057 – um salto em relação ao seu atual estipêndio mensal de US$ 129.000, conforme relatado em documentos adquiridos por PESSOAS.

As últimas submissões legais citam análises forenses para afirmar que o “fluxo de caixa médio disponível para suporte de Kevin para o período de dois anos de 2021 e 2022 foi de US$ 19.248.467 por ano (US$ 1.604.039 por mês)”. O processo sustenta que, com uma divisão de tempo parental 50/50, o valor prescrito de pensão alimentícia, congruente com a lei californiana, é de US$ 175.057 por mês.

Os documentos afirmam que o apelo de Christine está enraizado na defesa dos princípios do Direito da Família e na garantia de que seu trio de filhos menores continue a saborear o estilo de vida promovido pela riqueza substancial de Kevin.

Os ativos de Kevin são delineados, afirmando que “várias contas e entidades tinham um total de US$ 17.293.117 em equivalentes de dinheiro em 30 de junho de 2023”, ressaltando sua capacidade financeira para cumprir obrigações de apoio e despesas legais.

Como afirmam os documentos, o montante solicitado, embora não seja uma réplica exacta do Kevinestilo de vida, permitirá Cristina para proporcionar um padrão de vida relativamente comparável para as crianças. Caso a revisão fosse concedida, seria retroativa a partir de 1º de julho. O processo ressalta a obrigação do tribunal de estabelecer pensão alimentícia que garanta que as crianças tenham um estilo de vida comparável, seja com Christine ou com seu pai.

O casal foi casado por 18 anos

O ex-casal, pais de adolescentes Cayden, Hayes e Grace, pediu o divórcio após 18 anos de casamento. Em meio ao processo, Christine aderiu a uma mudança de residência determinada pelo tribunal. Uma fonte compartilhou em julho que ela continua empenhada em garantir o contentamento de todos após o depoimento, demonstrando notável compostura.

O direito de Christine a um pagamento de US$ 1,5 milhão, conforme seu acordo pré-nupcial, tem sido controverso, com alegações anteriores de se sentir coagida a assiná-lo.

Refletindo sobre a vida familiar numa entrevista anterior, Kevin elogiou a influência positiva de Christine no ambiente da sua casa, descrevendo como a sua presença trouxe calor e beleza.