Kevin Costner se declara um Swiftie e elogia o show de Taylor Swift

TMZ contou a história – Kevin estava em uma suíte privada na segunda-feira no SoFi Stadium com sua filha, Graça Avery e um grupo de amigos para a turnê “Eras” de Taylor.

O burburinho do show aparentemente ainda corria por Costner na quinta-feira, quando ele pulou em seu Instagram para elogiar o show, postando uma série de vídeos com a legenda: “Meus vídeos estão embaçados, mas eu me diverti muito com minha filha no Taylor Swift. mostrar. Fiquei absolutamente impressionado ao ver sua arte reunir tantas pessoas.”