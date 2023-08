Kevin Hart está em uma cadeira de rodas e Tom Brady é culpado pelo acidente

Comediana Kevin Hart se encontra em uma situação surpreendente após uma corrida amistosa com o ex-astro da NFL Steve Ridley. O jogador de 44 anos compartilhou uma atualização alegre na quarta-feira, revelando que está atualmente rodando devido a lesões sofridas durante o sprint contra Ridley. O acidente causou uma ruptura na parte inferior do abdômen e nos abdutores do quadril.

Neste confronto divertido, Ridley, sendo uma década mais novo que Hart, naturalmente manteve a vantagem. O resultado estava quase predeterminado, mesmo sem o revés por lesão de Hart. No Instagram, Ridley transferiu de brincadeira a culpa pela situação de Hart para ninguém menos que Tom Brady.

Ironia, Ridley brincou: “A culpa é de Tom Brady”, como se o sete vezes campeão aposentado do Super Bowl tivesse lançado algum feitiço malicioso. Brady, que deu adeus à sua ilustre carreira na NFL em fevereiro, aos 45 anos, é um símbolo de longevidade incomparável no esporte.

“Senhoras e senhores, os 40 anos são reais”, disse Hart. “Todos os meus homens, mulheres com 40 anos ou mais, não é um jogo. Respeitem essa idade”, acrescentou. “Eu devo ser o homem mais idiota do mundo!!!”

Embora o estado de cadeira de rodas de Hart desperte a curiosidade sobre seu cronograma de recuperação, os detalhes permanecem confusos. Se ele estivesse na NFL, ele poderia ficar afastado dos gramados até dezembro, sugerindo a gravidade de seus ferimentos.

Ridley foi campeão do Super Bowl

Ridleyex-integrante do Patriotas‘ A equipe campeã do Super Bowl na temporada 2014-15 encontrou sua própria lesão que alterou sua carreira – uma ruptura do ligamento cruzado anterior que o manteve fora de campo na pós-temporada. Ao longo de sua jornada na NFL, abrangendo 73 jogos, ele mostrou suas habilidades com 743 corridas, totalizando 3.102 jardas e 24 touchdowns.

A carreira de Ridley se estendeu dos campos universitários da LSU aos estádios da NFL, com passagens pelo Os New York Jets, Atlanta Falcons, Denver Broncos, Minnesota Vikings e Pittsburgh Steelers.

O Hart-Ridley a raça, embora comicamente desequilibrada e indutora de lesões, serve como um lembrete de que, mesmo em brincadeira, a imprevisibilidade da vida pode desempenhar o seu papel. Enquanto Hart continua a navegar em sua fase de cadeira de rodas, os holofotes estão em seu processo de recuperação e se ele fará um retorno triunfante ao seu estado habitual de vida.