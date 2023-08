Khaman Maluach, o bebê gigante da Copa do Mundo da Fiba: o colosso adolescente seguido pela NBA

Khaman Maluachum centro sul-sudanês de 16 anos com 2,16 m de acordo com a FIBA, tornou-se o jogador mais jovem a jogar no Copa do Mundo Fiba 2023 na Indonésia, Japão e Filipinas e o terceiro mais jovem a estrear-se na Copa do Mundo.

Os dois jogadores mais jovens a disputar uma Copa do Mundo foram Costa-marfinense Georges Lath (16 anos e três meses em 1986) e chinês Gao Ailun (16 anos e nove meses em 2010).

Esta foi sua estreia aos 16 anos

O jovem centro, nascido em 14 de setembro de 2006, jogou 16 minutos no Vitória do Sudão do Sul por 89-69 sobre a China.

Maluach teve seis rebotes, uma assistência e três bloqueios, sendo o melhor rebote e bloqueador do time.

Seguido pela NBA

Local de previsões do Draft da NBA Maluachque é membro da NBA Africa Academy no Senegal desde 2021 e recentemente foi o MVP do Basquete Sem Fronteiras da NBA na África, como uma das principais escolhas para a geração de 2025.

Olhando para o seu futuro imediato, Maluachque fará 17 anos em duas semanas, já está recebendo ofertas para assinar com Duke, UCLA ou Georgetown se decidir seguir carreira na NCAA.