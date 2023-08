Kid Rock é flagrado bebendo Bud Light depois de atirar em latas de cerveja em meio a acordo com Dylan Mulvaney

Oma das celebridades conservadoras que tomaram Bud Light’s negociações com influenciador transgênero Dylan Mulvaney mais pessoal é rapper Kid Rock. um conhecido Donald Trump apoiador que ama armas e se considera assumidamente americano. O rapper enviou um vídeo de si mesmo atirando em latas de Bud Light como uma clara mensagem de boicote contra a marca de cerveja. O problema é que Kid Rock acabou de ser flagrado bebendo a mesma cerveja em um evento público. Concedido, aquele lugar onde ele foi visto pode ser um torcedor ou o LGBTQ+ comunidade e isso era tudo o que eles serviam lá. Mas Kid Rock foi completamente pego de surpresa. Por assim dizer…

O impacto na Bud Light após negociações com Dylan Mulvaney

O impacto mais importante Dylan Mulvaney lata de cerveja tinha Bud Light foi em termos de vendas. Eles relataram uma perda de bilhões de dólares, mas entenda isso. Esta marca é tão grande na América, que esta perda nas vendas foi enorme e ainda assim eles mantiveram seu primeiro lugar como o maior vendedor de cerveja do país. Além disso, com imagens vazadas como a de Kid Rock, apenas prova que as pessoas que gostam de fazer uma cena com esses tópicos políticos também podem ser hipócritas. Quem pegou Kid Rock com uma lata de cerveja Bud Light na mão foi o site TMZ. Um paparazzi rapidamente avistou o rapper-rocker e vários outros também tiraram fotos.

O vídeo postado por Kid Rock é do dia 3 de abril, que repercutiu profundamente em todo o país e muitos deixaram de comprar a famosa cerveja. Atualmente, há uma enorme guerra cultural acontecendo na América entre liberais e conservadores. É uma guerra de ideologias que tomou um rumo perverso quando gênero passou a ser discutido de forma mais pública. Dada a formação conservadora e cristã de muitos americanos, eles discordam fundamentalmente de muitas das opiniões mais liberais do outro lado do país. Kid Rock deveria ser um símbolo desse direito para os americanos comuns e ele se contradisse com essas fotos vazadas. Muitos de seus apoiadores podem virar as costas para ele por isso.