Kim Kardashian adere à última tendência da moda e usa look inspirado na Barbie

Tele libera o ‘Barbie’ O filme de algumas semanas atrás despertou uma onda de interesse entre as celebridades com o objetivo de incorporar a imagem icônica da boneca.

Kim Kardashian está se juntando a esse movimento com uma nova aparência e uma roupa que reflete o estilo do personagem principal do filme.

Kardashian está mergulhando na tendência atual com entusiasmo. A rica personalidade do reality show levou um momento para mostrar seu cabelo transformado na frente do espelho, uma reminiscência da boneca apresentada na tela grande.

Mantendo-se fiel ao seu senso de moda pessoal, Kardashian está aproveitando ao máximo a oportunidade de homenagear a boneca clássica da Mattel.

Ela adotou a cor de cabelo característica da boneca e se adornou com um conjunto rosa, uma cor que há muito é associada à Barbie. Seu novo visual marcante recebeu elogios imediatos dos admiradores.

Kim Kardashian em uma roupa estilo Barbie

No entanto, KardashianAs homenagens da famosa boneca não se limitam ao cabelo. Ela também está usando lingerie rosa e, principalmente, o traje é da Skims, marca que ela mesma possui.

Kardashian levou para suas plataformas de mídia social, compartilhando uma série de fotos com várias roupas, todas destacando a cor rosa e um penteado que lembra o visual icônico da Barbie.

O filme de sucesso, que conquistou o coração do público em todo o mundo e quebrou recordes de bilheteria, realmente causou impacto.