Kim Kardashian criticada pela família da vítima C-Murder por apoiar a libertação da prisão

George diz que há uma montanha de evidências apontando para C-Murder como o assassino, e acha que são apenas celebridades – não o homem comum – que querem que o ex-rapper do No Limit seja libertado da prisão.

Kim saltou sobre uma nova lei da Louisiana na quinta-feira que permite que o encarcerado prove sua inocência, e parece pensar que poderia ser a passagem de C-Murder. Ela observou que a condenação de C é baseada no testemunho de dois homens – ambos já retrataram seu testemunho.

A equipe jurídica de C-Murder travou uma guerra legal em seu nome… argumentando que ele não teve um julgamento justo por causa de irregularidades no júri. A equipe escreveu: “Uma jurada votou como culpada não com base nas evidências, mas porque ela queria encerrar as deliberações para proteger outro jurado que se recusou a condenar Miller, mas foi alvo de outros jurados para mudar de ideia.”