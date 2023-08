Kim Kardashian esquenta o Instagram com um biquíni dourado Dolce & Gabbana

Kim Kardashian mais uma vez roubou os holofotes, deslumbrando seus seguidores do Instagram enquanto exibia um minúsculo biquíni metálico durante um mergulho noturno na Itália. O “Kardashians” estrela, conhecida por suas proezas na moda, abraçou uma era de ouro radiante em uma série de fotos cativantes.

“Nade à noite na Puglia”, Kim legendou de brincadeira o carrossel de imagens. As fotos mostravam o ícone de 42 anos em pé em uma piscina e até mesmo pulando em uma bicicleta estilo vintage com uma cesta de vime pitoresca.

Kim Kardashian melhor sessão de fotos de todos os tempos

Nessas fotos, Kim optou por um Dolce & Gabbana conjunto de biquíni, com top e parte de baixo de biquíni combinando. O maiô era adornado com impressionantes ferragens douradas que acentuavam as alças.

Embora a linha de natação Skims de Kim já tenha destacado uma gama deslumbrante de tons metálicos, ela adotou uma nova abordagem com sua escolha de roupas de banho. Seu cabelo caía em cascata em ondas soltas, acrescentando ao charme arejado da cena. A maquiagem destacou um look bronzeado, com tons terrosos de sombra e lábios suaves.

Os fãs inundaram seu IG com admiração

Fãs e seguidores encheram o Instagram de Kim com amor e admiração. Um comentarista entusiasmado a saudou como a “Barbie armênia”, enquanto outro disse: “Você é ouro, baby!” Um terceiro usuário elogiou sua aparência cativante, afirmando: “Diga o que quiser sobre Kim, mas ela é gostosa”.

No entanto, mesmo em meio aos elogios, alguns não resistiram a um golpe brincalhão. Os observadores notaram que o “nadar” parecia mais uma foto improvisada do que um mergulho real. Um comentarista apontou com humor: “mano, ela nem está nadando”, enquanto outro brincou: “Uma foto improvisada com toda uma equipe de filmagem e iluminação perfeita”.

As recentes aventuras glamorosas de Kim não se limitam ao seu caso noturno à beira da piscina. Ela recentemente surpreendeu em Marc Jacobs‘ coleção outono 2023, chamando a atenção em uma série de fotos dramáticas em preto e branco. Enquanto Kim continua a cativar com seu estilo chique e carisma, seus fãs só podem antecipar as aventuras deslumbrantes que ela embarcará a seguir.