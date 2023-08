Kim Kardashian supostamente ‘envergonhada’ após a exibição de Kanye West na NSFW na Itália

EUprovavelmente foi o vídeo mais viral da semana, Kanye West até alguns NSFW ação com esposa Censores Bianca durante suas férias na Itália. O homem até mostrou o seu mas por pouco tempo e saiu do barco como se nada tivesse acontecido. Capturado em 4K assim vai chamar a atenção de todos, até da ex-mulher Kim Kardashian. De acordo com o The Sun, eles supostamente falaram com pessoas próximas a Kim e obtiveram dela uma reação ao vídeo. Esta fonte afirma que o socialit está ‘desesperadamente envergonhado e preocupado com Kanye West. Mas a realidade é que qualquer um poderia ter sido pego em 4K assim, se divertindo com a esposa em público. É verdade que não é a melhor ótica, mas o homem está aproveitando as férias como recém-casado.

Kim Kardashian está preocupada com seus filhos

De acordo com esta fonte, Kim Kardashian A maior preocupação de tudo isso é a maneira como ela conta aos filhos sobre o pai. Na sua opinião, esta versão de Kanye West é completamente desconhecida para ela. Em episódios anteriores de seu reality show, ela expressou o quão frustrada fica por não ver nenhum vestígio do homem com quem se casou quando olha para o rapper hoje. Não são apenas as exibições públicas como esta, são apenas a ponta do iceberg. Embora ele tenha tentado retornar aos holofotes do público, Kanye West continua sendo uma figura controversa devido às suas ideias radicais sobre o mundo.

Não é como se o mundo inteiro não tivesse seguido Kanye West durante sua viagem ao redor do mundo com Censores. Estamos falando de uma das pessoas mais famosas do mundo que anda descalço por toda parte e segundo relatos, tem um cheiro forte emanando de suas roupas. Kim Kardashian definitivamente terá dificuldade em explicar aos filhos por que o pai está passando por isso. Ambos são adultos consentidos, mas este nível de fama não perdoa deslizes de ninguém, especialmente do polêmico Kanye West.