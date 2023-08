Kim Zolciak e Kroy Biermann tiveram uma briga violenta antes de ele pedir o divórcio

Kim Zolciak dar Kroy Biermann parecia um casal se recuperando por fora – mas brigava sem parar a portas fechadas – antes que uma briga levasse Kroy ao limite, fazendo com que ele pedisse o divórcio mais uma vez.

Fontes próximas ao casal distante nos disseram… Kim e Kroy já estavam discutindo há várias semanas sobre dinheiro antes Arquivamento de quinta-feira … e as coisas ficaram “desagradáveis”. Quanto aos detalhes… fomos informados de que cada um defendeu o outro sobre o não pagamento de várias contas. Eles culpam uns aos outros pela sua grave confusão financeira. Como disse uma fonte: “Eles ficaram ridiculamente mesquinhos com quem não pagou as contas. Eles estão em contagem regressiva até os centavos”.