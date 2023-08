Kim Zolciak processado pela empresa de cartão de crédito por mais de US$ 150.000

Mais problemas financeiros para Kim Zolciak uma empresa de cartão de crédito está indo atrás dela por mais de US$ 150.000… entrando com uma ação judicial no mesmo dia Kroy Biermann pediu o divórcio.

De acordo com os documentos, obtidos pelo TMZ, a SAKS/CAPITAL ONE afirma que Kim recebeu um cartão com limite de US$ 115.000. A empresa diz que seu último pagamento foi em setembro de 2022, no valor de US$ 4.179.