Kit Antena Digital tem AGENDAMENTO LIBERADO. Confira lista das Cidades.

A era do sinal analógico acabou e o sinal digital agora predomina. Se você ainda está preso à antiga tecnologia de antena parabólica, é hora de mudar para a antena digital. Há uma boa notícia para você: o governo federal está oferecendo um kit de antena digital gratuito para as famílias cadastradas no CadÚnico e está com agendamento liberado

O que é o Kit de Antena Digital Gratuita?

O kit de antena digital gratuita é um conjunto de equipamentos que inclui uma antena parabólica digital, um receptor, um controle remoto com pilhas e os cabos necessários para conectar os equipamentos à sua TV. O processo de instalação é realizado por técnicos do projeto Siga Antenado, que vão até a sua casa no dia combinado para realizar a substituição do equipamento.

Por que a Mudança para Antena Digital é Necessária?

A transição para a antena digital é obrigatória porque os sinais da antena parabólica tradicional e do 5G operam na mesma frequência. Isso pode causar interferências e perda de sinal. Com a implementação da quinta geração (5G) de redes móveis em todo o país, a distribuição dos kits está sendo realizada em várias cidades.

Quem tem Direito ao Kit de Antena Digital Gratuita?

As famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) em milhares de municípios brasileiros têm direito ao kit gratuito de antena digital.

Como Agendar a Troca?

Para agendar a troca dos kits, é necessário ligar para o número 0800 729 2404 ou acessar o site Siga Antenado, informar seus dados pessoais, número do CPF e o Número de Inscrição Social (NIS).

A troca de antena digital está sendo coordenada pela Siga Antenado (Entidade Administradora de Faixa – EAF), e acompanhada pelo Ministério das Comunicações (MCom) e Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Até o momento, 529 cidades da Região Sudeste, 529 da Região Sul, 311 da Região Nordeste, 150 da Região Centro-Oeste e 129 da Região Norte já contam com o agendamento para troca de kits.

Cidades que Podem Realizar o Agendamento para Troca de Kits

A lista completa de cidades que podem realizar o agendamento para troca de kits está disponível no site do Ministério das Comunicações. Se a sua cidade estiver na lista, basta ligar para o número 0800 729 2404 ou acessar o site Siga Antenado e agendar a troca do seu kit de antena digital gratuitamente.

Vantagens da Antena Digital

A antena digital oferece várias vantagens em relação à antena parabólica tradicional. Além de garantir mais qualidade de som e imagem, as antenas digitais permitem que as famílias continuem desfrutando de uma programação variada com ainda mais qualidade. Além disso, a antena digital não sofre interferência do sinal 5G, o que garante uma melhor experiência de uso.

Instalação da Antena Digital

A instalação da antena digital é feita por técnicos do Siga Antenado, que vão até a sua casa no dia agendado para realizar a troca do equipamento. Eles se encarregam de instalar a antena digital, o receptor e os cabos necessários para conectar os equipamentos ao seu televisor. O controle remoto também é fornecido no kit, juntamente com as pilhas necessárias para o seu funcionamento.

Solicite seu Kit de TV Digital Gratuitamente

A troca da antena parabólica tradicional pela antena digital é uma medida necessária para garantir a continuidade da transmissão de TV aberta com qualidade e sem interferências. O kit gratuito de antena digital oferecido pelo governo federal é uma oportunidade única para que famílias de baixa renda possam acessar uma programação variada com ainda mais qualidade. Não perca mais tempo e garanta já o seu!

A mudança para a antena digital é um passo importante para garantir que você continue a desfrutar da sua programação de TV favorita com qualidade superior. E com o kit de antena digital gratuita oferecido pelo governo, essa transição se torna ainda mais fácil. Então, se você ainda não agendou a troca do seu kit de antena digital, não perca mais tempo. Agende agora mesmo e garanta a sua antena digital gratuita!