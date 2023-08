Klay Thompson ‘não tem queixas’ sobre a carreira na NBA, apesar das lesões devastadoras

Klay Thompson realizou bastante em sua NBA carreira – e como ele reconhece que está começando a desacelerar, o Golden State Warriors O armador disse que “faria tudo de novo”, mesmo depois de sofrer duas lesões graves nas pernas que colocaram em risco seu retorno ao basquete profissional.

“Você precisa ter um pouco de sorte nesta liga” Thompson contado Paulo Jorge no último Podcast P. “Você precisa fazer uma pausa com lesões. Paulo e eu já passei por isso. Tenho sorte de ainda estar disputando cinco (campeonatos). … não tenho queixas. Vou fazer tudo de novo, com lesões e tudo.”

Thompson não se arrepende de lesões, seu caminho de volta

Durante o jogo 6 do Finais da NBA 2019, Thompson colidiu com o armador do Toronto Raptors, Danny Green, e rompeu o ligamento cruzado anterior ao bater na madeira – uma lesão que lhe custou toda a temporada 2019/20. Durante a fase final de sua reabilitação, Thompson rompeu o tendão de Aquiles direito durante um jogo, o que resultou na sua perda também de toda a campanha 2020/21.

Jorge também sofreu uma série de lesões que afetaram sua carreira – incluindo uma fratura exposta na perna direita sofrida em 2014, provavelmente no auge de seu estrelato. George também sofreu lesões no ombro e no cotovelo ao longo de sua carreira, e o jogador de 33 anos ainda não jogou no Finais da NBA – enquanto Thompson ganhou quatro campeonatos em oito anos com Estado Dourado.

Mas ambas as estrelas reconheceram o privilégio inerente a estar no topo do jogo.

“Ainda estou junto com os caras com quem cheguei (no Golden State)”, disse Thompson a George. “Steph (Curry) e Draymond (Verde), André (Iguodala) e Steve (Kerr), é especial.”

Thompson determinado a aproveitar “todos os dias”

Thompsoncontrato com o Guerreiros expira em 2024, e nenhum acordo sobre um novo acordo é iminente – especialmente dado o volume de negócios em Estado Douradorecepção. Mas ele efetivamente disse a George que espera que seu próximo contrato seja o último no NBA.

“Percebo que só me restam quatro ou cinco anos”, disse Thompson. “Vou aproveitar cada dia.”

Thompson, que irá para o Hall da Fama do Basquete quando sua carreira de jogador terminou, ganhou vários prêmios individuais e de equipe desde que entrou na NBA como a 11ª escolha geral no draft de 2011. Além dos quatro anéis de campeonato e da medalha de ouro no Jogos Olímpicos de Verão de 2016, o jogador de 33 anos é cinco vezes All-Star e um arremessador de três pontos com 42 por cento de carreira. Ele é amplamente reconhecido como um dos maiores atiradores de tangente longo da história do Associação.