Kleber Koike não se orgulha, mas não se desculpa por briga de vestiário com os irmãos Pitbull no Japão

O ex-campeão dos penas do RIZIN, Kleber Koike, está se abrindo sobre um incidente envolvendo as estrelas do Bellator Patricio Pitbull e Patricky Pitbull nos bastidores do Super RIZIN 2 no último fim de semana em Saitama, Japão.

Os irmãos Pitbull foram às redes sociais logo após o evento para acusar Koike de invadir o vestiário e atacar Patricky por trás. Patricky havia acabado de vencer o companheiro de equipe de Koike, Roberto Satoshi, e Patricio perdeu por nocaute para Chihiro Suzuki.

Koike inicialmente se recusou a comentar quando questionado pelo MMA Fighting no domingo, mas mudou de ideia depois de ver os lutadores do Bellator discutindo a situação nas redes sociais e em entrevistas.

Segundo Koike, a relação entre as duas equipes piorou devido a erros de tradução.

Koike tem um canal no YouTube no Japão e disse que postou um vídeo fazendo escolhas antes do evento. No vídeo, ele favoreceu Patricky para derrotar seu oponente original AJ McKee, que mais tarde seria substituído por Satoshi. No entanto, ele disse que repreendeu os dois Freires por ficarem do lado de seu “rival” Mikuru Asakura em vez de Kyohei Hagiwara, que treinou no Pitbull Brothers no Brasil no passado.

Koike acusou um membro da comitiva de Freire, o japonês Fernando Inafuku, de traduzir mal seus comentários para a equipe de Pitbull. De acordo com Koike, Inafuku disse aos lutadores do Bellator que os chamou de “b ******”.

“Antes de tudo, não há nem mesmo uma palavra em japonês para ‘b****’”, disse Koike no episódio desta semana de Trocação Franca. “Moro aqui há 20 anos e meu japonês não é bom, mas esse cara não fala japonês. Em segundo lugar, ele afirma que eu disse que os irmãos Pitbull estavam no fim de suas carreiras, que eram velhos, que estavam com Asakura por dinheiro. Eu nunca disse essas palavras. Esse Fernando estava tentando causar essa brecha. Ele não é ninguém no Japão.”

Koike disse que não sabia que os dois irmãos Pitbull estavam bravos com ele, porque eles se conheceram no hotel durante a semana da luta e nada foi dito. Ele já compareceu ao evento porque deveria entrar no ringue para desafiar o vencedor de Vugar Karamov x Mikuru Asakura, que lutou pelo título vago até 145 libras.

De acordo com Koike, ele escolheu Patricio para vencer a Suzuki com uma semana de antecedência, no que chamou de “incompatibilidade”. Em vez disso, Suzuki nocauteou Freire na estrofe de abertura.

“Eu, como espectador, fiquei surpreso”, disse Koike. “Não que o Pitbull tenha caído, ou que a Suzuki tenha vencido, mas como isso aconteceu. Ninguém esperava isso. Aquele garoto passou de ninguém a uma estrela no Japão. Ele nocauteou o melhor lutador peso por peso fora do UFC, e isso surpreendeu a todos.

“Quando eu comemorei – nem foi uma comemoração, foi uma surpresa – a arena inteira caiu, e não poderia ser diferente. Lutei com Chihiro há um mês e finalizei em três minutos. Você também não ficaria surpreso?”

Patricky entrou no ringue para verificar seu irmão e mostrou o dedo para Koike ao ver sua reação. O lutador do Bellator então caminhou em sua direção e colocou as duas mãos no peito de Koike, empurrando-o para trás.

Kleber Koike me mandou esse vídeo do Patricky Pitbull empurrando ele no ringue no Super RIZIN 2, logo após Suzuki nocautear Patricio pic.twitter.com/wrlvY0lcNK — Guilherme Cruz (@guicruzzz) 2 de agosto de 2023

Koike disse que membros da equipe do Bellator estavam sentados ao lado deles e começaram a “rir da minha cara” sobre o incidente, então ele questionou os funcionários do RIZIN sobre possíveis repercussões para Patricky.

“Para quem não sabe, agressão é crime no Japão”, disse Koike. “Você verá dois japoneses discutindo cara a cara, mas nenhum se toca. A lei diz que o primeiro que colocar a mão está errado. Você pode ser preso aqui no Japão por isso. Ele me agrediu e fui questionar RIZIN se eles iriam fazer algo a respeito.

De acordo com Koike, os funcionários ligaram para o executivo do RIZIN, Keiichi Sasahara, que o convidou para assistir ao restante do card em outro lugar da área. Mas ele optou por não ir aos bastidores para evitar outro confronto com os irmãos Pitbull. No entanto, Koike disse que mudou de ideia quando percebeu que RIZIN não faria nada sobre o incidente, andando nos bastidores durante o intervalo procurando o vestiário de Pitbull.

“Eles disseram que eu era um covarde atacando por trás, e isso é besteira”, disse Koike. “Patricy realmente estava de costas para mim, mas Patricio e seus treinadores estavam olhando para mim. Cheguei dizendo: ‘E aí? Vamos resolver isso. Você me empurrou, hein? Quando [Patricky] virou, eu empurrei o chutei e ele caiu. Patrício vem pra cima de mim e a gente troca soco, a gente briga. Eu caio e ele tentou me guilhotinar, mas não apertou a porra. São touros***. E é uma briga total depois disso. Entraram juízes, médicos, seguranças, todo mundo”.

Koike disse que eles foram separados e levados para fora do quarto. Sasahara pediu que ele deixasse a arena e voltasse para casa, disse Koike, e ele sente que a situação foi resolvida “como homens”.

“Eles começaram a luta e eu me defendi”, disse Koike. “Se eles quiserem conversar sobre isso amanhã, legal. Vamos ser maduros, sentar e bater um papo, como deveríamos ter feito naquela época. Tudo começou porque esse filho da puta do Fernando, o tradutor deles. Esse cara é m***.”

“Eu sou legal. Estou tranquilo”, acrescentou. “Eu não queria falar sobre isso porque acabou, aconteceu. Eu me arrependo? Não. Eu estava lá como um pai, um homem. Esta é a minha casa. Estou orgulhoso disso? Não. A gente luta muito para levar o esporte a outro patamar e mostrar que está correto, não podemos agir assim. A única pessoa com algo a perder aqui sou eu porque moro no Japão. Eles voltaram para o Brasil, e coisas assim vendem no Brasil e nos Estados Unidos, mas não é bom no Japão.”