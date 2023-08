Korean Zombie diz que aposentadoria ainda está no ar antes do UFC Cingapura: ‘Vou ter que ver se luto bem’

Afinal, o Zumbi Coreano pode não ter terminado de lutar.

Neste sábado, Zombie — cujo nome verdadeiro é Chan Sung Jung — enfrenta Max Holloway na luta principal do UFC Cingapura. Zombie lutou pela última vez no UFC 273, onde sofreu uma surra unilateral nas mãos de Alexander Volkanovski, o que levou Zombie a pensar em se aposentar. Mas quando Holloway o chamou no início deste ano, Zombie imediatamente mudou de direção. E agora, indo para a luta neste fim de semana, Zombie diz que pode não ter terminado ainda.

“Não tenho certeza do que vai acontecer”, disse Zombie por meio de um intérprete no Media Day do UFC Cingapura. “É muito difícil para um lutador reconhecer que a carreira acabou. Vou ter que ver se luto bem no octógono. Vou ter que me avaliar nessa luta e depois decidir o que vai acontecer a seguir.”

Zombie é um dos lutadores mais respeitados que ainda competem. Primeiro lutador a garantir uma finalização no Twister no UFC, Zombie ganhou nove bônus de desempenho em sua carreira e ganhou a Luta do Ano em 2012 por sua vitória sobre Dustin Poirier. Zombie está entre os últimos da geração de pesos penas que surgiu com José Aldo, e em Holloway ele vê outra lenda do esporte para enfrentar.

“Eu sempre quis lutar contra Holloway”, disse Zombie. “Sempre que me imagino lutando contra Holloway, também espero que aconteça um slugfest. Os dois lutadores vão estar desgastados até o fundo, então vai ser uma luta muito divertida.”

Embora Zombie preveja outra grande luta nos currículos de ambos, os criadores de probabilidades discordam. Holloway é um favorito proibitivo nas apostas com -750, o que significa que ele tem uma probabilidade de vitória implícita de 88,2 por cento. Zombie não vê dessa forma.

Deixando de lado todas as conversas sobre aposentadoria, Zombie diz que vem para vencer no sábado.

“Eu respeito Max”, continuou Zombie. “Ele é uma lenda viva. Ele é uma lenda nesta divisão. Já lutei três lendas aqui nessa categoria: lutei com o José Aldo, lutei com o Volkanovski. Eu respeito Max, mas só porque o respeito não significa que vou pegar leve com ele. Espero vencer essa luta. Vou ser duro com ele.”