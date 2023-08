Kourtney Kardashian exibe barriguinha de bebê em foto de topless e oferece dicas para gravidez

Kourtney Kardashian Barker recentemente exibiu sua barriga com uma foto de topless e também deu algumas dicas para gestantes que estão no primeiro trimestre.

Um artigo em seu site de estilo de vida Poosh foi combinado com uma foto de cabeçalho da barriga do bebê de Kourtney em topless. A socialite já tem três filhos com o ex-marido Scott Disick e está esperando o quarto, desta vez com o atual marido Travis Barker.

“Acho que minha jornada de saúde e bem-estar está muito mais avançada na vida do que há nove anos. [when I had Reign]”, disse Kourtney. “E ter acesso a pessoas como Leona [Wolf] tem sido um grande recurso para mim, especialmente suas dicas para náuseas e quais suplementos tomar.”

Algumas de suas dicas para o primeiro trimestre de gravidez incluem: beber água gelada com limão, fazer lanches constantemente, evitar jantar fora, evitar radiação e manter as pernas elevadas 20 minutos por dia.

Ela também sugere fazer muitas caminhadas, usar meias de compressão para reduzir o inchaço e garantir que os desejos sejam satisfeitos com opções saudáveis.

Kourtney Kardashian adora fotos de gravidez nua

Como muitas celebridades grávidas, Kourtney não tem vergonha de sua barriga e sempre compartilhou selfies nuas durante a gravidez.

Ela anunciou sua gravidez atual em junho e desde então compartilhou várias fotos de biquínis.

A barriga do bebê está cada vez maior, embora não esteja claro até que ponto ela está, mas eles sabem que é um menino.

Barker, 46, compartilhou a revelação do gênero via Instagram e disse que já sabe o nome dele.