KSI critica desempenho ‘bastante ruim’ de Jake Paul contra Nate Diaz: ‘Acho que ele regrediu’

KSI acha que Jake Paul está piorando.

No sábado, Paul enfrentou Nate Diaz em uma luta de boxe de 10 assaltos em Dallas, ganhando uma vitória por decisão unânime e até derrubando a ex-estrela do UFC no quinto assalto. A luta foi um bom rebote para Paul, que sofreu sua primeira derrota na carreira no início deste ano, quando perdeu na decisão dividida para Tommy Fury em fevereiro.

Mas enquanto muitos ficaram impressionados com a habilidade de Paul de se recuperar e ir 10 rodadas com um oponente famoso por seu cardio, KSI não era um deles.

“Eu sinto que ele regrediu, se alguma coisa”, disse KSI na segunda-feira A Hora do MMA. “Não acho que ele tenha se saído muito bem contra um adversário que quase não esfaqueava. Assistindo a luta, eu pensei, ‘Nate não está nem um pouco com o jabbing. Ele não está armando nada. Jake não estava armando nada. Ele estava apenas sobrevivendo às 10 rodadas. Baixo rendimento, baixo QI Eu realmente não entendo o que Jake estava tentando fazer. Acho que ele tentou enlouquecer no primeiro round, percebeu que não queria esgotar porque tinha mais nove rounds, e então decidiu ir nesse ritmo muito lento e apenas sobreviver aos 10 rounds enquanto golpeava e se movia. Foi meio que isso.

“Não sinto que Nate represente uma ameaça. Ele tem mãos de travesseiro, especialmente no ringue de boxe. No MMA, ele pode derrubar alguém pelo tamanho das luvas, mas no boxe ele não arremessa nada pelo quadril. É como se ele estivesse batendo. E a quantidade de tiros que Jake deu foi tremenda, mas quase não fez nada, então é por isso que senti que Jake foi capaz de resistir à tempestade e venceu por unanimidade, mas obviamente Nate não deu jab.

“Acho que ele regrediu”, continuou KSI sobre Paul. “Eu apenas senti que a seleção de chutes foi ruim. Eu senti que ele fez bem em socar um saco de pancadas, eu acho. Tudo o que Nate estava tentando fazer era a velha tática clássica de guarda dupla, tentando cansar seu oponente, levando todo o dano, tentando aparar as coisas, literalmente andando para baixo, mas Nate não tem poder para ser capaz de fazer nada com isso, e Jake não capitalizou. Quase não houve giros de pé esquerdo, Jake não fez o suficiente para o corpo, ele estava segurando muito. Eu apenas pensei que era muito ruim, pessoalmente.

KSI e Paul têm um relacionamento contencioso um com o outro. Embora a KSI seja parceira de negócios do irmão de Jake Paul, Logan, ele e Jake se separaram como as duas maiores estrelas do boxe de influenciadores e, portanto, constantemente zombam um do outro pela mídia. Todas as idas e vindas ostensivamente estão se construindo em direção a uma luta entre os dois, que é considerada a maior luta de boxe influenciadora da história, caso isso aconteça. Os dois estiveram em breves discussões no início deste ano para finalmente se enfrentarem, mas essas conversas fracassaram, e agora saindo da luta de Nate Diaz, KSI acredita que Paul está com medo.

“Eu tenho tentado”, disse KSI. “Temos tentado fazer a luta acontecer. Depois de mim vs. [Joe] Fournier, era para ser eu contra Jake, mas então Jake decidiu que não queria seguir esse caminho e decidiu lutar contra Nate. Temos tentado lutar. Jake não quer fazer isso. Jake não se sente bom o suficiente para me vencer. Acho que ele sentiu que era bom o suficiente para ser eu no ano passado, quando voltei da música para entrar no boxe. Ele tentou tirar vantagem de mim quando eu não era esperto, quando não era tão bom quanto sou agora. Agora que ele viu como eu eliminei meus oponentes, meu movimento, minha tenacidade, blá, blá, blá, ele viu tudo isso e isso o apavora. É nisso que eu acredito.”

“Depois daquela derrota contra Tommy, ele se perdeu”, continuou KSI. “É por isso que ele demitiu muito de seu time, conseguiu um novo treinador e tudo, e só queria se descobrir. Por isso, na luta contra o Nate, senti que ele se saiu pior do que contra o Tommy. Pelo menos com Tommy ele ainda parecia estar indo bem em certas partes dos rounds, ele foi capaz de empurrar Tommy para trás. Tommy Fury estava apenas batendo nele com as combinações e Jake não sabe como atacar quando outra pessoa está atacando. Mas havia partes dele que pareciam boas contra Tommy. Contra Nate, se eu fosse lutar contra Jake antes, quero 100% lutar com ele agora, porque sei que o limparia, o destruiria. Nem seria difícil.

E KSI diz que só vai piorar. O YouTuber britânico deve enfrentar Fury em 14 de outubro, em uma luta que KSI diz especificamente que ele levou para mostrar ao mundo que é melhor que Paul. Assim que ele fizer o que Paul não conseguiu e derrotar Fury, KSI acredita que Paul terá ainda mais desculpas para não lutar.

“Traga Jake aqui e coloque nele”, disse KSI. “Observá-lo ir, ‘Nah, cara. Estou tentando ser um campeão mundial. Mas primeiro eu preciso lutar contra o Nate Diaz no PFL por essa coisa de MMA, e depois disso talvez eu tenha que relutar contra o Tommy Fury, e depois disso, eu sei que a luta do KSI está aí, mas eu quero lutar [Jorge] Masvidal. Eu quero lutar contra outro lutador de MMA aposentado apenas para construir minha confiança antes de olhar para talvez até mesmo cheirar KSI.’

“Desculpa após desculpa após desculpa. Ele vai chamar Joe Rogan! [Laughs.] ‘João! Está na hora! Eu quero lutar com você em uma luta de boxe!’”