KSI diz que há 80 por cento de chance de ele ter feito boxe depois de derrotar Tommy Fury: ‘Eu serei o chefe final’

KSI pretende vencer Tommy Fury como um substituto para vencer Jake Paul.

Por mais de um ano, KSI lutou contra Paul no que certamente seria a maior luta da história do boxe de influenciadores. Para KSI, a luta é o objetivo final de sua aposta no esporte, tendo dito anteriormente que pretende se aposentar assim que vencer Paul. Infelizmente para o YouTuber britânico, ele ainda está lutando para conseguir essa luta e, portanto, quando enfrenta Fury – o homem que venceu Paul no início deste ano – em 14 de outubro, KSI o está usando como substituto de sua rivalidade com Paul, o que significa que muito bem poderia ser a última luta de sua carreira.

“Estou aqui lutando contra Tommy Fury para mostrar indiretamente ao mundo que sou melhor que Jake Paul”, disse KSI em A Hora do MMA. “Esses são os níveis que tenho que fazer. Você sabe quantas pessoas estavam dizendo que eu não lutaria contra Tommy Fury? Estou com muito medo de lutar contra Tommy Fury? Não sou bom o suficiente para lutar contra Tommy Fury? Pronto, a luta acabou. Estou lutando contra Tommy Fury, e agora? ‘Oh, ele vai perder de qualquer maneira. Não importa. Chance zero. Coloque todo o meu dinheiro em Tommy Fury. Eu fui lá e o nocauteei, ‘Bem, não é uma luta de verdade mesmo!’ Sempre haverá uma desculpa. Esse é apenas o jogo que é e é por isso que sinto que, depois de Tommy Fury, posso deixar por isso mesmo, porque não vou perseguir esse cara.

“Eu diria que oitenta por cento [that I retire after this]”, continuou KSI. “Eu tenho tentado lutar contra Jake por quanto tempo? E são apenas desculpas constantes e então é uma loucura, ele tenta manipular o público para fazer parecer que é minha culpa, que sou eu que tenho medo de lutar contra Jake, quando estou lá tipo, ‘Não. Vamos. Vamos fazer isso, finalmente. Eu tenho legado tatuado nas minhas costas. É por isso que faço o que faço. É a peça final do quebra-cabeça e ele não quer dar para mim, então eu estou tipo, tudo bem, legal, deixe-me vencê-lo indiretamente ao derrotar Tommy.

Claro, essa aposentadoria não é imutável. Além de sua carreira no boxe, KSI também é o promotor por trás do Misfits, a entidade proeminente no boxe de influenciadores. Como a maior estrela em sua própria promoção, KSI pode ser chamado de volta ao ringue mesmo após a luta contra Fury, mas ele está convencido de que não o faria para ganhar dinheiro. E as lutas futuras depois de Fury serão porque algo se destaca para ele.

“eu disse [there is an] Oitenta por cento de chance de eu parar, mas se houver algo que me leve a querer lutar de novo e for um grande espetáculo, aí sim, eu cairia”, explicou KSI. “Para mim, tem que me excitar. Tem que me excitar pessoalmente. Não estou aqui para tentar ganhar dinheiro com brigas. Eu não ligo.”

Antes de mais nada, porém, KSI tem que vencer Fury.

Os dois se enfrentam no final deste ano na AO Arena em Manchester, Inglaterra, e enquanto KSI e Paul são influenciadores tradicionais que se tornaram boxeadores, Fury está do outro lado desse espectro. Meio-irmão do campeão peso-pesado Tyson Fury, Tommy Fury é um boxeador invicto que se tornou um influenciador depois de aparecer no reality show ilha do amor e obteve a maior vitória de sua carreira ao tomar uma decisão dividida sobre Paul em sua tão esperada partida de rancor em fevereiro. Nessa luta, a vantagem significativa de Fury em experiência provou ser a diferença, mas KSI acredita que isso não importará contra ele.

“O que mais me motiva é mostrar ao meu público, mostrar a todos, mostrar ao mundo que não importa quem você é, desde que acredite em si mesmo e trabalhe duro, você pode fazer literalmente qualquer coisa”, disse KSI. “Quero provar ao mundo que Tommy Fury, um boxeador que lutou toda a sua vida, vai me enfrentar, KSI, que era um jogador do YouTube, fez todas essas outras coisas aleatórias, faz boxe aqui e ali, eu Pratico boxe há muito menos anos, mas tenho a tenacidade, a autoconfiança, o trabalho duro e vou entrar lá, contra todas as probabilidades, e vencer Tommy Fury.

É muita confiança para quem tem apenas quatro lutas profissionais em seu currículo e cuja luta mais recente terminou em no-contest após nocautear o adversário Joe Fournier com uma cotovelada ilegal. Mas KSI não perde a confiança, dizendo que não só vai bater o Fury como vai ser mais um nocaute.

“Você pode me ver nocautear Tommy Fury”, disse KSI. “Não quero nocauteá-lo, preciso, porque sinto que isso vai silenciar todo mundo. Se eu apenas ganhar por pontos, todo mundo vai ficar tipo, ‘Uau. Legal. Doente.’ Mas se eu nocauteá-lo, todo mundo vai ficar tipo, ‘Oh meu Deus, ele é o GOAT. Ninguém pode conversar com ele. E naquele ponto eu poderia andar pelado na Inglaterra, ninguém poderia dizer nada. Todo mundo ficaria tipo, ‘Ei, isso é KSI. Deixe-o correr pelado!’ [Laughs.]”

E uma vez que ele faz isso, o que mais há para fazer? Porque, como KSI coloca, ele será o boxeador influenciador definitivo.

“Quando eu nocautear Tommy Fury, serei o chefe final”, disse KSI. “Eu sinto que agora, o chefe final é Tommy Fury. Tommy Fury se infiltrou e tirou a coroa de Jake Paul. Então, estou prestes a recuperá-lo.