Kyle Richards e Morgan Wade em videoclipe juntos, zombam de rumores de namoro

Morgan compartilhou uma olhada nos bastidores de seu novo videoclipe para sua música, “Fall in Love with Me”, que saiu na sexta-feira. Ela diz que o vídeo sai na próxima semana e parece que Kyle está na frente e no centro.

As garotas dizem que a internet vai enlouquecer com isso, com a cantora dizendo que as pessoas sempre assumem que ela está namorando quem quer que esteja em seus videoclipes … então eles pensaram que melhor maneira de se divertir com os rumores do que colocar Kyle em um deles !