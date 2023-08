Kyle Shanahan não se incomoda com os comentários de Garoppolo sobre os 49ers: ‘Não acho que seja tão estranho’

Jimmy Garoppolo pode estar fisicamente em Las Vegas, se preparando para sua primeira temporada como Invasores‘ como zagueiro titular, mas sua mente parece ainda estar São Francisco e 49ers treinador principal Kyle Shanahan.

Em uma discussão pública esta semana, Garoppolo referiu-se a “situações estranhas” que ocorrem em São Francisco sob Shanahanliderança do 49ers – especificamente em relação à posição de quarterback, onde o 49ers negociou para selecionar Trey Lance como eventual substituto de Garoppolo, apenas para perder os dois zagueiros nesta entressafra.

Garoppolo inicia guerra de palavras

Falando com Esportes ilustradosde Robin Lundberg, Garoppolo falou apenas enigmaticamente sobre o 49ers‘situação de quarterback – que uma vez o viu se tornar brevemente o NFLé o jogador mais bem pago.

Houve muitas situações estranhas por lá em São Francisco. Vou deixar por isso mesmo. Jimmy Garoppolo

Garoppolo superou uma lesão no joelho para levar o 49ers a Super Bowl AO VIVO contra o Chefes de Kansas City. Mas a seleção de Lança no topo do rascunho em 2021 deixou claramente um gosto ruim Garoppoloboca, especialmente porque aconteceu um ano depois de ele ter lutado contra uma entorse no tornozelo – e precedeu uma temporada em que levou o San Francisco ao Jogo do campeonato NFC.

Shanahan tem coisas maiores com que se preocupar

Shanahanque se juntou ao 49ers ao mesmo tempo como Garoppolo, teve a oportunidade de responder em entrevista coletiva na quarta-feira. Ele abordou diretamente aquilo que Garoppolo apenas parecia sugerir.

“Acho que sempre que você muda para a terceira escolha do draft e não dá certo, essa é a ‘situação estranha’. Mas essa é a situação. Então foi isso que aconteceu”, disse Shanahan. “Não acho que seja tão estranho. É incomum que não dê certo, mas eu não acharia isso estranho. Acho isso incomum.”

Talvez seja melhor que ambos os homens tenham seguido em frente, com Shanahan com a intenção de orientar São Francisco ao seu primeiro Super Bowl vencer desde a temporada de 1994 – com o ex-“Senhor Irrelevante” Brock Purdy abaixo do centro. Enquanto isso, Garoppolo espera liderar o Invasores nos playoffs pela terceira vez desde 2002.