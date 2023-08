Kylie Jenner comemora 26 anos com fotos de biquíni na praia

Kylie Jenner continua a viver sua melhor vida.

O Estrela de “Kardashians” está comemorando ela 26º aniversário compartilhando uma série de posts com ela quase 400 milhões de seguidores no Instagram sobre Quinta-feira.

Kylie fotos compartilhadas dela férias atuais em dois posts diferentes onde ela é vista curtindo um pausa relaxante de sua vida ocupada.

Onde Kylie está comemorando seu aniversário?

Em sua primeira postagem em seu aniversário, a Fundadora da Kylie Cosmetics mostrou que estava curtindo a paisagem em um localização remota da praia com água cristalina, mas ela não geo-tag sua postagem adicionando mistério a ela local de férias.

Nas fotos, Kylie está usando um vestido revelador biquíni fio preto. A influenciadora também mostrou que entrou na água usando dois grandes anéis de prata que combinavam com as cores do oceano.

Em seu segundo carrossel do dia postou apenas 5 horas desde o primeiro, o rainha da mídia social é visto todo vestido usando um vestido preto sexy e posando enquanto o sol se põe no horizonte a bordo do que parece ser um iate luxuoso.

Kyle ainda está namorando Timothe Chalamet?

Embora houvesse especulações recentes de que ela havia terminado com o ator Timothe Chalamet, mas uma fonte próxima à celebridade falou com TMZ no início do mês para garantir aos fãs que o casal continua sendo um item e aconselhou-os a não acreditar em tudo o que liam.

Kylieque é mãe de dois filhos, Stormi (5) e ar (17 meses), recentemente desmentiu os rumores de que ela tinha um relação romântica com a melhor amiga dela Anastasia Karanikolaou.

No final da temporada de “As Kardashians”o a aniversariante foi vista conversando com seu melhor amigo sobre os comentários dizendo “Não é tão engraçado que todo mundo pensa que estamos namorando hoje em dia?”

Ela então explicou que, embora o par pareça muito próximo mídia socialseu comportamento é apenas porque eles tendem a se soltar quando bebem: “Quando colocamos um pouco de álcool em nosso sistema, gostamos de nos beijar e outras coisas.”

Anastasia Karanikolaou foi um dos celebridades quem deixou um mensagem de aniversário para o empresária de beleza ditado “feliz aniversário minha esposa eu te amo sm.”

Seu namorado, por outro lado, não é conhecido por ser muito mídia social amigável. Ele prefere manter sua vida pessoal privado e não segue ninguém no Instagram.

A última postagem de Chalamet na plataforma foi um vídeo promocional de seu próximo filme “Wonka” sobre 11 de julho.