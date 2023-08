Kylie Jenner e Timothée Chalamet ainda namoram, apesar de relatos de separação

Conversamos com várias fontes próximas ao casal que nos dizem que só porque Kylie e a estrela de “Wonka” não foram vistos juntos em público não significa que eles se separaram. Nossas fontes dizem que está tudo bem entre os dois, eles ainda são um casal e “quaisquer relatos que digam o contrário são falsos”. Uma fonte alertou os fãs, “para não acreditarem em tudo que leem”.

Claro, as coisas têm sido bastante secretas entre Kylie e Timothée, com relatos de que eles estavam namorando no início de abril.