Kyrie Irving rebate críticas à equipe dos EUA

Kyrie Irving As polêmicas não são estranhas, embora elas não costumem vir de seu desempenho em quadra, e em uma tentativa de tentar defender seus colegas profissionais, o armador veterano reagiu às críticas dirigidas ao Time dos EUA.

Antes do Campeonato Mundial da Fiba de 2023, o Time dos EUA jogou um jogo de aquecimento contra o US Select Team, que contou com vários dos jovens talentos do basquete do país.

O que se seguiu foi embaraçoso e chocante, já que o time de estrelas de elite foi derrotado pelos jovens, o que gerou uma onda de críticas ao time antes do torneio.

Se foi um sinal de má preparação para o torneio, não podemos ter certeza, mas as coisas não parecem muito boas para os americanos antes de um torneio que eles sempre esperam dominar.

No entanto, Irving saiu em defesa do time, pedindo aos torcedores que tenham calma e não apertem o botão de pânico após apenas uma atuação ruim.

“Acontece, faz parte do jogo quando todo mundo está tentando encontrar um papel e ganhar tempo de jogo”, Irving postado no Twitter.

“Você tem que dar tempo para os caras da equipe da Copa do Mundo se unirem e conhecerem o jogo uns dos outros.

“Não exagere com este post.”

Seleção dos EUA começa a Copa do Mundo em três semanas

Embora as derrotas na scrimmage tenham sido decepcionantes, é preciso haver um ar de perspectiva em torno do time de basquete dos Estados Unidos antes da Copa do Mundo.

Esse era o ponto Irving estava tentando fazer. Ainda faltam três semanas para a equipe dos EUA jogar sua partida de abertura na Copa do Mundo da Fiba de 2023 e, nesse período, muitos conceitos e jogadas podem ser trabalhados.

É muito tempo para a coesão da equipe ser construída e é provável que isso aconteça com a equipe dos EUA. Há também uma maneira positiva de olhar para a situação, destacando o futuro promissor que a equipe dos EUA tem quando os membros da equipe selecionada amadurecem na configuração sênior.