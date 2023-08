Kyrie Irving se envolve com debate sobre James Harden após comentários ‘descontentes’

A recente tweet causou polêmica no mundo do basquete e agora Kyrie Irving decidiu compartilhar seus pensamentos com o mundo.

O Dallas Mavericks armador reagiu com raiva a um tweet de NBA repórter Adrian Wojnarowski que disse Philadelphia 76ers estrela James Harden estava ‘descontente’.

Irving é um ex-companheiro de Endurecer e ele ficou do lado de seu companheiro de competição durante o que é uma disputa muito intensa com o 76ers.

Um artigo foi publicado nas redes sociais com o título: “Descontente Endurecer chamadas 76ers prez morey ‘um mentiroso'”.

Em resposta, Irving escreveu: “Ele está descontente Adrian? Ou ele está segurando Darryl Morey [sic] responsável por sua desonestidade e falta de transparência durante todo o processo de negociação do contrato neste verão?

Carne 76ers de Harden

Isso tudo começou com Endurecer solicitando uma troca no início do verão e prometendo nunca jogar pelo 76ers novamente depois morey disse que pode mantê-lo no clube.

“Daryl Morey é um mentiroso e nunca farei parte de uma organização da qual ele faz parte”, Endurecer disse a uma multidão durante uma parada da turnê de verão na China. “Deixe-me dizer isso de novo: Daryl Morey é um mentiroso e nunca farei parte de uma organização da qual ele faz parte.”

Como muitos fãs foram rápidos em apontar, Irving sabe uma ou duas coisas sobre ele forçar a saída de um clube.

Ele fez isso de Cleveland, Boston e Brooklyn durante sua carreira histórica. foi no Brooklyn Nets que Endurecer e Irving eram companheiros de equipe.