La Guapa está EM BUSCA de novos funcionários no MERCADO

A La Guapa, famosa rede de restaurantes que visa oferecer experiências diferenciadas através de produtos de qualidade, feitos artesanalmente com cuidado e carinho, está com alguns cargos disponíveis. Quer dizer, caso esteja na busca por um novo emprego, veja a lista abaixo:

Analista de Recrutamento e Seleção – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Produção – São Paulo – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Coordenador de Loja – Bauru – SP – Efetivo;

Coordenador de Loja – Curitiba – PR – Efetivo;

Coordenador de Loja – Santos – SP – Efetivo;

Coordenador de Loja – São Paulo – SP – Efetivo;

Estagiário (a) de Qualidade – São Paulo – SP – Estágio;

Manutencista – São Paulo Capital – São Paulo – SP – Efetivo;

Operador (a) de Loja- Bauru – SP – Efetivo;

Operador (a) de Loja – Campinas – Cambuí e Shopping Iguatemi – Campinas – SP- Efetivo;

Operador (a) de Loja – Curitiba – PR – Efetivo;

Operador (a) de Loja – Jundiaí – SP – Efetivo;

Supervisor de Lojas – Regional – Interior São Paulo – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a La Guapa

Sobre a rede, podemos frisar que a La Guapa é um café de empanadas artesanais latino-americanas que hoje conta com 34 unidades. Elas estão espalhadas da seguinte forma: 21 em São Paulo, duas lojas em Campinas, uma no ABC Paulista localizada em Santo André, uma na cidade de Barueri em Alphaville, em Sorocaba, Ribeirão Preto, Bauru, Granja Vianna, São José dos Campos, Guarulhos, Santos, Curitiba -PR e Belo Horizonte -MG, além de duas unidades no DF e uma cozinha central de delivery e uma central de Produção.

Hoje, além das empanadas, a La Guapa serve também produtos exclusivos como o café, feito com blend desenvolvido pela marca, a pimenta, o alfajor, o sorvete, as cervejas artesanais, dentre outros, reforçando o conceito da marca de oferecer produtos especiais.

Como efetivar a sua candidatura?

Bom, agora que as vagas da La Guapa já vieram à tona, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

